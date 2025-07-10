Россия массированно атакует шахедами, в Киеве прогремели громкие взрывы, фиксируется падение обломков, есть пострадавшие
Атака на Киев 10 июля (Фото: NV)
В ряде областей Украины в среду, 9 июля, объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщают о движении вражеских БПЛА.
05:23 Начались отбои тревоги.
04:24 Группа ракет приближается к Киеву с востока, сообщают Воздушные силы.
03:30 Ткаченко сообщает, что по состоянию на 3:20 фиксируются последствия атаки в шести районах Киева.
Горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.
Известно о трех пострадавших мужчинах с осколочными ранениями.
Вражеская атака продолжается. Силы обороны работают по вражеским целям.
03:20 Обновление по шахедам:
Несколько групп шахедов с севера, востока и юга на Киев.
Несколько групп шахедов на северо-востоке, юге и западе Черниговщины курсом на Киевщину.
Шахеды на севере Полтавщины курсом на Киевщину. БпЛА на юго-западе Киевжины курсом на Житомирщину.
БпЛА на западе Харьковщины курсом на Полтавщину.
02:00 С территории РФ зафиксированы новые группы вражеских бпЛА, которые направляются на север Сумской области.
— Большая группа шахедов в центре и на севере Сумщины, Черниговщины и Киевщины движется в западном направлении — на Чернигов и Киев.
— Еще одна большая группа дронов зафиксирована в центре и на севере Полтавской и Черкасской областей, а также на юге Киевщины — курс на северо-запад, в сторону Белой Церкви и столицы.
— В центре Харьковской области бпЛА движутся на восток.
— Несколько групп шахедов наблюдаются на востоке и юге Кировоградщины — направление движения на запад.
00:58 Обновлена ситуация с вражескими БПЛА типа шахед:
— С юга зафиксирована новая группа дронов, движущихся в направлении Николаевской и Херсонской областей.
— С северной части Запорожской области запущена группа бпЛА, которая направляется в Днепропетровскую область, курс — на Днепр
— С территории рф выпущены новые группы дронов в направлении севера Черниговской и Сумской областей.
— Несколько групп шахедов находятся на севере и востоке Киевщины — курс на столицу.
— В центре и на севере Днепропетровщины зафиксировано движение дронов в сторону Полтавской и Кировоградской областей.
— Большая группа шахедов наблюдается в центре и на севере Сумщины и Черниговщины — движение в сторону Чернигова.
— Другая большая группа шахедов движется с юго-запада Сумщины, юга Черниговщины и севера Полтавщины в направлении Киевщины.
— Несколько групп дронов находятся на Полтавщине — движутся в направлении Черкасской области.
— На западе и в центре Харьковской области зафиксировано движение дронов на Полтавщину.
— С востока Черкасской области шахэды направляются на запад.
— На севере Ровенской области зафиксировано движение бпЛА в сторону Волыни.
00:40 Группа вражеских БпЛА из Брянской обл. на север Сумщины и Черниговщины.
00:04 Киевщина — зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО, сообщили в КОВА.
23:49 Обновление относительно вражеских БпЛА типа шахед:
— Новая группа дронов с юга направляется в направлении Николаевской области, двигаясь в сторону Николаева.
— Еще одна группа БпЛА зафиксирована на севере Херсонщины, курс на Никополь.
— Значительное количество шахедов наблюдается на севере Сумщины и Черниговщины — движение в сторону Чернигова.
— Большие группы дронов движутся южными районами Сумской и Черниговской областей, а также севером Полтавщины — направление юго-запад.
— Группа БпЛА зафиксирована на северо-востоке Черкасской области, курс на Днепропетровщину.
— Еще одна группа движется с запада и центра Харьковщины в направлении Полтавской и Днепропетровской областей.
— Дроны замечены в центре и на юге Днепропетровской области — движутся на север.
— В Кировоградской области (восточная часть) фиксируется движение шахедов в сторону Кропивницкого.
— На севере Ровенской области дроны движутся вдоль границы с Беларусью на запад.
— В западной части Тернопольской области зафиксировано дроны, движущиеся в сторону Тернополя.
23:32 В Запорожской области прогремели взрывы, сообщил руководитель ОГА Федоров. В регионе объявлена воздушная тревога.
22:46. Воздушные силы предупреждают о движении БПЛА:
- в центре, на западе Харьковской области курсом на запад,
- в Сумской области курсом на Черниговскую и Полтавскую области,
- на севере Черниговской области курсом на запад,
- на юго-востоке Черниговщины курсом на Полтавщину,
- на севере, в центре Полтавской области курсом на юг,
- на востоке Черкасской области курсом на юг,
- в центре Днепропетровщины курсом на Павлоград,
- на юге Волыни курсом на Львовскую область,
- на востоке Львовщины курсом на юг.
22:28. Воздушные силы сообщают о БПЛА:
- из Луганской области на Харьковщину,
- из Донецкой области на Днепропетровщину.
22:05. Зафиксировано движение БПЛА:
- из Луганской области в Харьковскую,
- в центре Харьковской области курсом на Харьков,
- на западе Харьковской области курсом на Полтавщину,
- на севере и западе Сумщины курсом на Черниговскую и Полтавскую области,
- на севере, в центре Черниговщины курсом на Чернигов,
- на юго-востоке Черниговщины курсом на юг,
- на севере Полтавской области курсом на юг,
- в центре Днепропетровщины курсом на север,
- на западе Ровенской области курсом на Волынь.
Воздушные силы сообщают о группе вражеских БПЛА:
- в центре Харьковской области курсом на запад,
- на юге Днепропетровской области курсом на север,
- в Сумской области курсом на Черниговскую и Полтавскую области,
- на севере и в центре Черниговщины курсом на Чернигов,
- на востоке Ровенской области курсом на запад,
- на севере Хмельницкой области курсом на запад.
