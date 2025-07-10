Россия массированно атакует шахедами, в Киеве прогремели громкие взрывы, фиксируется падение обломков, есть пострадавшие

В ряде областей Украины в среду, 9 июля, объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщают о движении вражеских БПЛА.

05:23 Начались отбои тревоги.



04:24 Группа ракет приближается к Киеву с востока, сообщают Воздушные силы.

03:30 Ткаченко сообщает, что по состоянию на 3:20 фиксируются последствия атаки в шести районах Киева.

Горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.

Известно о трех пострадавших мужчинах с осколочными ранениями.

Вражеская атака продолжается. Силы обороны работают по вражеским целям.

03:20 Обновление по шахедам:

Несколько групп шахедов с севера, востока и юга на Киев.

Несколько групп шахедов на северо-востоке, юге и западе Черниговщины курсом на Киевщину.

Шахеды на севере Полтавщины курсом на Киевщину. БпЛА на юго-западе Киевжины курсом на Житомирщину.

БпЛА на западе Харьковщины курсом на Полтавщину.

02:00 С территории РФ зафиксированы новые группы вражеских бпЛА, которые направляются на север Сумской области.

— Большая группа шахедов в центре и на севере Сумщины, Черниговщины и Киевщины движется в западном направлении — на Чернигов и Киев.

— Еще одна большая группа дронов зафиксирована в центре и на севере Полтавской и Черкасской областей, а также на юге Киевщины — курс на северо-запад, в сторону Белой Церкви и столицы.

— В центре Харьковской области бпЛА движутся на восток.

— Несколько групп шахедов наблюдаются на востоке и юге Кировоградщины — направление движения на запад.

00:58 Обновлена ситуация с вражескими БПЛА типа шахед:

— С юга зафиксирована новая группа дронов, движущихся в направлении Николаевской и Херсонской областей.

— С северной части Запорожской области запущена группа бпЛА, которая направляется в Днепропетровскую область, курс — на Днепр

— С территории рф выпущены новые группы дронов в направлении севера Черниговской и Сумской областей.

— Несколько групп шахедов находятся на севере и востоке Киевщины — курс на столицу.

— В центре и на севере Днепропетровщины зафиксировано движение дронов в сторону Полтавской и Кировоградской областей.

— Большая группа шахедов наблюдается в центре и на севере Сумщины и Черниговщины — движение в сторону Чернигова.

— Другая большая группа шахедов движется с юго-запада Сумщины, юга Черниговщины и севера Полтавщины в направлении Киевщины.

— Несколько групп дронов находятся на Полтавщине — движутся в направлении Черкасской области.

— На западе и в центре Харьковской области зафиксировано движение дронов на Полтавщину.

— С востока Черкасской области шахэды направляются на запад.

— На севере Ровенской области зафиксировано движение бпЛА в сторону Волыни.

00:40 Группа вражеских БпЛА из Брянской обл. на север Сумщины и Черниговщины.

00:04 Киевщина — зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО, сообщили в КОВА.

23:49 Обновление относительно вражеских БпЛА типа шахед:

— Новая группа дронов с юга направляется в направлении Николаевской области, двигаясь в сторону Николаева.

— Еще одна группа БпЛА зафиксирована на севере Херсонщины, курс на Никополь.

— Значительное количество шахедов наблюдается на севере Сумщины и Черниговщины — движение в сторону Чернигова.

— Большие группы дронов движутся южными районами Сумской и Черниговской областей, а также севером Полтавщины — направление юго-запад.

— Группа БпЛА зафиксирована на северо-востоке Черкасской области, курс на Днепропетровщину.

— Еще одна группа движется с запада и центра Харьковщины в направлении Полтавской и Днепропетровской областей.

— Дроны замечены в центре и на юге Днепропетровской области — движутся на север.

— В Кировоградской области (восточная часть) фиксируется движение шахедов в сторону Кропивницкого.

— На севере Ровенской области дроны движутся вдоль границы с Беларусью на запад.

— В западной части Тернопольской области зафиксировано дроны, движущиеся в сторону Тернополя.

23:32 В Запорожской области прогремели взрывы, сообщил руководитель ОГА Федоров. В регионе объявлена воздушная тревога.

22:46. Воздушные силы предупреждают о движении БПЛА:

в центре, на западе Харьковской области курсом на запад,

в Сумской области курсом на Черниговскую и Полтавскую области,

на севере Черниговской области курсом на запад,

на юго-востоке Черниговщины курсом на Полтавщину,

на севере, в центре Полтавской области курсом на юг,

на востоке Черкасской области курсом на юг,

в центре Днепропетровщины курсом на Павлоград,

на юге Волыни курсом на Львовскую область,

на востоке Львовщины курсом на юг.



22:28. Воздушные силы сообщают о БПЛА:

из Луганской области на Харьковщину,

из Донецкой области на Днепропетровщину.

22:05. Зафиксировано движение БПЛА:

из Луганской области в Харьковскую,

в центре Харьковской области курсом на Харьков,

на западе Харьковской области курсом на Полтавщину,

на севере и западе Сумщины курсом на Черниговскую и Полтавскую области,

на севере, в центре Черниговщины курсом на Чернигов,

на юго-востоке Черниговщины курсом на юг,

на севере Полтавской области курсом на юг,

в центре Днепропетровщины курсом на север,

на западе Ровенской области курсом на Волынь.

Воздушные силы сообщают о группе вражеских БПЛА:

в центре Харьковской области курсом на запад,

на юге Днепропетровской области курсом на север,

в Сумской области курсом на Черниговскую и Полтавскую области,

на севере и в центре Черниговщины курсом на Чернигов,

на востоке Ровенской области курсом на запад,

на севере Хмельницкой области курсом на запад.



