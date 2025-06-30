В ряде областей Украины снова объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Военнослужащий мобильного зенитно-ракетного подразделения 115-й ОМБр стоит возле зенитной установки ЗУ-23−2, Харьковская область, 1 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
В понедельник, 30 июня, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
21:42 Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе для Николаевской и Херсонской областей.
21:25. Отбой угрозы баллистики.
21:09. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с южного направления, а также о движении скоростной цели на Николаевскую область. Одновременно российские оккупанты сообщили, что незаконно построенный Крымский мост перекрыт из-за «опасности атаки».
19:21. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели курсом на Белополье. Впоследствии там отметили, что цель исчезла в воздушном пространстве севернее города Хотень.
В ночь на 30 июня россияне атаковали Украину 107 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Противовоздушная оборона обезвредила 74 БПЛА.
Российский ночной удар дронами был направлен в основном на Донецкую и Харьковскую области. В результате атаки было зафиксировано попадание в 15 локациях, падение сбитых (обломки) — в двух локациях.