У него выпало два зуба: Собчак рассказала о своем разговоре с Сенцовым по видеосвязи

По словам Собчак, Сенцов просил не уговаривать его прекратить голодовку

Российская журналистка Ксения Собчак поговорила по видеосвязи с украинским режиссером Олегом Сенцовым, незаконно удерживаемым российскими властями.

Об этом она рассказала у себя в Twitter.

"Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение", - сообщила Собчак.

Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 мая 2018 г.

При этом она отметила, что состояние здоровья украинца ухудшилось.

"У него действительно выпало два зуба, цынги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой, бледный", - написала она.

У него действительно выпало два зуба ,цынги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой,бледный. #свободуСенцову — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Сенцов заявил в своем письме, что начинает бессрочную голодовку.

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По его словам, единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.