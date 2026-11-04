В НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожает оружием детективам бюро во время обыска

4 ноября, 07:06
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В НАБУ заявили, что высокопоставленный сотрудник СБУ препятствует проведению обыска (Фото: Служба безопасности Украины)

В НАБУ заявили, что высокопоставленный сотрудник СБУ препятствует проведению обыска (Фото: Служба безопасности Украины)

В Национальном антикоррупционном бюро в среду, 4 ноября, заявили, что высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины угрожает применением оружия и препятствует проведению обыска. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

В бюро заявили, что во время проведения детективами НАБУ следственных действий на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожает применением огнестрельного оружия и не допускает детективов к месту проведения обыска. Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ.

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«Такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов НАБУ», — говорится в заявлении.

По данным источников Украинской правды в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

Как отмечает Центр противодействия коррупции, Сергей Дука — бригадный генерал СБУ, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности. По данным ЦПК, в июле 2025 года под его руководством СБУ провела более 50 обысков у детективов НАБУ, после чего один из них — Руслан Магамедрасулов — оказался в СИЗО по обвинению в связях с Россией.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Оружие Служба безопасности Украины (СБУ) Угрозы Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Обыски

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