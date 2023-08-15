У митрополита УПЦ МП Павла острый инфаркт миокарда — адвокат

15 августа, 14:34
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Митрополит УПЦ МП Павел (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Митрополит УПЦ МП Павел (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

У подозреваемого в разжигании религиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии России митрополита УПЦ МП Павла, которого накануне госпитализировали, диагностировали острый инфаркт миокарда.

Об этом заявил его адвокат Никита Чекман во вторник, 15 августа.

По его словам, к такому выводу пришли врачи заведения здравоохранения в Киеве, куда Павла экстренно доставили днем ранее и прооперировали.

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13 августа суд продлил срок действия обязательств для митрополита Павла. 7 августа митрополит вышел из СИЗО под залог в 33,3 млн грн — по словам его адвоката, деньги собрали «прихожане».

СБУ 1 апреля вручила подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Петру Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). В его доме провели обыски.

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В тот же день Шевченковский райсуд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Митрополит называет дело «политическим».

Павел получил подозрение на фоне того, что УПЦ (Московского патриархата) отказывалась освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.

13 июля СБУ сообщила Павлу о новом подозрении из-за интервью, в котором он, по данным следствия, отрицал существование Украины как суверенного государства и называл войну России против Украины «гражданским конфликтом». 14 июля суд изменил его меру пресечения на арест.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   УПЦ МП Диагноз Инфаркт Павел Лебедь

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