В Николаеве и Запорожье в результате ударов РФ повреждены жилые дома. Ким сообщил о шести раненых 31 декабря, 14:40 Жилой дом в Запорожье, разрушенный в результате атак россиян, 6 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

В Запорожье и Николаеве в результате российских ударов в субботу, 31 декабря, повреждены жилые дома. В последнем городе есть раненные.

Об этом сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам Сенкевича, в результате «прилетов» в одном из районов города начался пожар. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о шести раненых: троих госпитализировали, троим оказали медпомощь на месте. Данные о пострадавших в Запорожье уточняют.

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В субботу, 31 декабря, Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину. Сообщается о работе ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе семь пострадавших, один человек погиб. Взрывы также раздались в Голосеевском и Печерском районах. В результате обстрела Хмельницкой области ранены по меньшей мере четверо гражданских.