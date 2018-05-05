У метро Житомирская в Киеве на ходу загорелся мотоцикл

По словам очевидцев, мотоцикл сгорел за считанные минуты

В субботу, 5 мая, в районе станции метро Житомирская в Киеве на ходу загорелся мотоцикл.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав фото с места происшествия.

"Возле станции метро Житомирской только что мотоцикл сгорел дотла. Реально за несколько минут. Свидетели происшествия говорят, что просто ехал, а потом начал гореть", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сам мотоциклист в результате инцидента не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области на ходу загорелась автоцистерна с бензином.