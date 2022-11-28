В центре Мариуполя оккупанты обустраивают склад с боеприпасами возле школы — советник мэра
Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты обустраивают склад с боеприпасами возле школы, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в понедельник, 28 ноября.
«Оккупанты начали обустраивать склад по БК на территории уничтоженного Центрального рынка. В самом центре города. В 100 метрах от школы 65, которую сами используют как главную пиар-точку», — написал он в Telegram.
По его словам, оккупанты прикрыться гражданскими.
«Никогда такого не было и вот снова», — сказал он.
Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок.