В центре Мариуполя оккупанты обустраивают склад с боеприпасами возле школы — советник мэра

28 ноября, 16:02
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Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обустраивают склад с боеприпасами возле школы, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в понедельник, 28 ноября.

«Оккупанты начали обустраивать склад по БК на территории уничтоженного Центрального рынка. В самом центре города. В 100 метрах от школы 65, которую сами используют как главную пиар-точку», — написал он в Telegram.

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По его словам, оккупанты прикрыться гражданскими.

«Никогда такого не было и вот снова», — сказал он.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок.

https://www.youtube.com/watch?v=rMCAjUzl6Lo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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