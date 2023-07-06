Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом, трое людей погибли

6 июля, 07:03
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Последствия попадания ракеты (Фото:Maksym Kozytskiy via Telegram/via REUTERS)

Последствия попадания ракеты (Фото:Maksym Kozytskiy via Telegram/via REUTERS)

В четверг, 6 июля, во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом, трое погибших, разрушены более 50 квартир.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.

По его словам, из-под завалов жилого дома во Львове достали тела трех человек.

Улица Стрыйская будет перекрыта, пока спасатели не разберут завалов и не достанут всех погибших.

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В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Львов Андрей Садовый Ракетные удары Война России против Украины

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