В Кропивницком замначальника по наземным службам летной академии НАУ задержали при получении взятки

Правоохранители задержали при получении взятки заместителя начальника по наземным службам Кировоградской летной академии Национального авиационного университета.

Как сообщили в Генпрокуратуре, указанный чиновник вымогал 18 тысяч гривен за "разрешения на установку двух кофе-машин на территории учебного заведения".

"Во время получения второй части взятки в сумме 9 тысяч гривен он был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В тот же день военной прокуратурой задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (от восьми до двенадцати лет) и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - добавили в ГПУ.

Ранее сообщалось, что в Черкассах начальница кафедры института пожарной безопасности обложила студентов "данью".