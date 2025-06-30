В Кривом Роге Днепропетровской области в понедельник, 30 июня, прогремели взрывы. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о попадании шахедов, в результате чего ранены три человека.

11:40. ГСЧС показала последствия российской атаки на Кривой Рог и сообщила, что спасатели ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела, также повреждены пять автомобилей.

Реклама

10:55. Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что защитники сбили два дрона над Днепропетровщиной 30 июня. В Кривом Роге в результате попадания возник пожар. Ранения получили мужчины 52 и 54 лет и 44-летняя женщина.

Обновлено в 10:43. В результате атаки ранены три человека, один из них в тяжелом состоянии, сейчас в операционной, сообщает Вилкул. Штаб помощи развернут в ближайшем дворце культуры.

«Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — сообщил Вилкул.

Воздушные силы ВСУ также предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Кривого Рога.

Ночью 30 июня россияне атаковали беспилотниками Харьковскую область, в трех населенных пунктах возникли пожары. В городе Песочин пострадали 8 человек, в том числе ребенок.

Воздушные силы сообщали, что оккупанты ударили по Украине в ночь на понедельник 107 БпЛА, 74 из них были обезврежены. Основные направления атаки — Донецкая и Харьковская области.