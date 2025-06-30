Взрывы в Кривом Роге: в результате попадания шахедов возник пожар, есть раненые — фото
Кривой Рог атаковали шахеды 30 июня 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровщины)
В Кривом Роге Днепропетровской области в понедельник, 30 июня, прогремели взрывы. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о попадании шахедов, в результате чего ранены три человека.
11:40. ГСЧС показала последствия российской атаки на Кривой Рог и сообщила, что спасатели ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела, также повреждены пять автомобилей.
10:55. Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что защитники сбили два дрона над Днепропетровщиной 30 июня. В Кривом Роге в результате попадания возник пожар. Ранения получили мужчины 52 и 54 лет и 44-летняя женщина.
Обновлено в 10:43. В результате атаки ранены три человека, один из них в тяжелом состоянии, сейчас в операционной, сообщает Вилкул. Штаб помощи развернут в ближайшем дворце культуры.
«Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — сообщил Вилкул.
Воздушные силы ВСУ также предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Кривого Рога.
Ночью 30 июня россияне атаковали беспилотниками Харьковскую область, в трех населенных пунктах возникли пожары. В городе Песочин пострадали 8 человек, в том числе ребенок.
Воздушные силы сообщали, что оккупанты ударили по Украине в ночь на понедельник 107 БпЛА, 74 из них были обезврежены. Основные направления атаки — Донецкая и Харьковская области.