В Кривом Роге прогремели взрывы, россияне атакуют город шахедами
В Кривом Роге были слышны взрывы 12 января (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Войска страны-агрессора России атакуют Кривой Рог шахедами, в городе прогремели взрывы.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Гора Александр Вилкул в 13:25.
Он заявил, что российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры города.
Воздушные силы ВСУ в 13:07 предупреждали о БпЛА в направлении на Кривой Рог с юго-востока и юга.
Российские дроны также фиксируют в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.
В ночь на 10 января Россия атаковала несколько объектов инфраструктуры города, в результате чего без света Саксаганский и часть Покровского районов.