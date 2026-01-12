В Кривом Роге прогремели взрывы, россияне атакуют город шахедами

12 января, 13:29
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В Кривом Роге были слышны взрывы 12 января (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Кривом Роге были слышны взрывы 12 января (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска страны-агрессора России атакуют Кривой Рог шахедами, в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Гора Александр Вилкул в 13:25.

Он заявил, что российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры города.

Воздушные силы ВСУ в 13:07 предупреждали о БпЛА в направлении на Кривой Рог с юго-востока и юга.

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Российские дроны также фиксируют в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

В ночь на 10 января Россия атаковала несколько объектов инфраструктуры города, в результате чего без света Саксаганский и часть Покровского районов.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Кривой Рог Днепропетровская область Война России против Украины атака шахедов Взрыв

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