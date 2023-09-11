В Кривом Роге раздались взрывы. К городу приближалась группа ударных дронов

11 сентября, 07:43
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Дым в небе Украины после сбитой ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым в небе Украины после сбитой ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы в понедельник утром, 11 сентября. Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

Около 07:20 в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили о применении Россией ударных беспилотников и ракетной угрозе. Вскоре там заявили, что группа иранских дронов-камикадзе Shahed приближается к Кривому Рогу.

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«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет», — написал в Telegram Вилкул.

Ночью в соцсетях также писали о взрывах города. Руководитель Совета обороны заявил, что «все нормально» и пообещал рассказать подробности утром.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Беспилотники Днепропетровская область Кривой Рог Война России против Украины дроны-камикадзе

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