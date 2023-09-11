В Кривом Роге раздались взрывы. К городу приближалась группа ударных дронов 11 сентября, 07:43 Дым в небе Украины после сбитой ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы в понедельник утром, 11 сентября. Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

Около 07:20 в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили о применении Россией ударных беспилотников и ракетной угрозе. Вскоре там заявили, что группа иранских дронов-камикадзе Shahed приближается к Кривому Рогу.

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«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет», — написал в Telegram Вилкул.



Ночью в соцсетях также писали о взрывах города. Руководитель Совета обороны заявил, что «все нормально» и пообещал рассказать подробности утром.



8 сентября Россия нанесла ракетный удар по центру Кривого Рога, попав в админздание полиции. Погиб один правоохранитель, более 70 человек получили ранения. Есть многочисленные повреждения зданий и жилых домов.

