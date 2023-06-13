В Кривом Роге число погибших в результате российского удара по жилому дому возросло до шести

13 июня, 09:30
Поделиться:
Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Кривому Рогу в ночь на 13 июня (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Кривому Рогу в ночь на 13 июня (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В Кривом Роге число погибших в результате ракетной атаки РФ на пятиэтажку в ночь на вторник, 13 июня, возросло до шести. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о трех погибших и 25 раненых. Позже Вилкул уточнил, что десять из них в тяжелом состоянии, трое — в крайне тяжелом. По его словам, под завалами могут быть еще семь человек.

Видео дня

Глава городской военной администрации рассказал, что всего ночью Кривог Рог атаковали шесть ракет, который попали в пять мест, «не имеющих никакого отношения» к военным.

Лысак говорил, что оккупанты также попали в частное предприятие, в результате чего пострадали три человека. Также известно о еще четырех травмированных на другой локации. Повреждены автомобильное предприятие, автомобили, грузовая техника, хозяйственная постройка.

Ночью воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. В ряде областей раздались взрывы. Силы ПВО сбили 11 из 14 крылатых ракет и один из четырех иранских дронов-камикадзе Shahed, запущенных Россией. Кроме Кривого Рога, крылатые ракеты выпустили по Киеву — все воздушные цели в районе столицы уничтожили. В Харькове россияне ударили по объектам гражданской инфраструктуры.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Дом Днепропетровская область Кривой Рог Ракетные удары

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X