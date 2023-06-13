В Кривом Роге число погибших в результате российского удара по жилому дому возросло до шести 13 июня, 09:30 Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Кривому Рогу в ночь на 13 июня (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В Кривом Роге число погибших в результате ракетной атаки РФ на пятиэтажку в ночь на вторник, 13 июня, возросло до шести. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о трех погибших и 25 раненых. Позже Вилкул уточнил, что десять из них в тяжелом состоянии, трое — в крайне тяжелом. По его словам, под завалами могут быть еще семь человек.

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Глава городской военной администрации рассказал, что всего ночью Кривог Рог атаковали шесть ракет, который попали в пять мест, «не имеющих никакого отношения» к военным.



Лысак говорил, что оккупанты также попали в частное предприятие, в результате чего пострадали три человека. Также известно о еще четырех травмированных на другой локации. Повреждены автомобильное предприятие, автомобили, грузовая техника, хозяйственная постройка.



Ночью воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. В ряде областей раздались взрывы. Силы ПВО сбили 11 из 14 крылатых ракет и один из четырех иранских дронов-камикадзе Shahed, запущенных Россией. Кроме Кривого Рога, крылатые ракеты выпустили по Киеву — все воздушные цели в районе столицы уничтожили. В Харькове россияне ударили по объектам гражданской инфраструктуры.

