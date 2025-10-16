В Киеве и области применили экстренные отключения света

По команде НЭК Укрэнерго в Киеве и области в четверг, 16 октября, снова применили экстренные отключения света . Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

Обновлено в 20:27. Экстренные отключения в Киеве продолжаются, сообщили в ДТЭК.

Ограничения в столице и области применяют уже второй раз за день.

16 октября компания Укрэнерго заявила, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в 10 областях Украины введены аварийные отключения света. Впоследствии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отменили отключения.

Там также предупредили, что во всех регионах Украины с 16:00 и до конца суток вероятно введение графиков ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей.

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели.

В ночь на 16 октября россияне совершили новую атаку на энергетику Украины, выпустив около 300 дронов и более 30 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей.

ДТЭК сообщала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу.