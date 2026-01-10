В Киеве возобновили электроснабжение, столица возвращается к плановым графикам

Люди в центре Киева, 10 декабря 2026 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Электроснабжение в Киеве восстановлено и в городе постепенно возвращаются к плановым графикам отключений, сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Об этом Колесник заявил в эфире телемарафона, уточнив, что электроснабжение восстановили для всех потребителей.

Он отметил, что несмотря на последствия массированных российских атак и сложные погодные условия, энергосистема Украины остается объединенной, целостной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E).

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Заместитель министра энергетики отметил, что балансировка системы обеспечивается за счет всех доступных ресурсов — собственной генерации, импорта электроэнергии и вынужденных мер по ограничению потребления.

«В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи — из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей», — сообщил также Колесник.

Он добавил, что сложной остается ситуация на Днепропетровщине, где обесточены 53 тысячи абонентов, а еще более 40 тысяч потребителей удалось подключить к электроснабжению в течение дня.

«Самой сложной ситуация продолжает оставаться в прифронтовых и приграничных с Россией регионах, в частности в Донецкой области, где из-за постоянных вражеских ударов по сетям передачи и распределения электроэнергии вынужденно применяются аварийные отключения», — заявил замминистра.

Колесник рассказал, что на работу энергосистемы сильно повлияла погода: ледяной дождь, мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра привели к обрыву линий электропередач и дополнительным обесточиваниям. По его словам, по состоянию на 16:00 из-за непогоды без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях, больше всего — в Киевской и Черниговской областях.

Удар РФ по Киеву 9 января — главное

Ночью 9 января Россия осуществила массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали.

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В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Без света были 417 тысяч семей. Мэр Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, осталась без отопления, он призвал жителей по возможности уехать из города.

Ближе к вечеру 9 января мэр сообщил о восстановлении отопления жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах.