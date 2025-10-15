Во всех областях Украины, кроме двух, вводят экстренные отключения электроэнергии

В почти всех областях Украины 15 октября ввели экстренные отключения электроэнергии (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве, а также Киевской, Днепропетровской и Одесской областях применяют экстренные отключения электроэнергии . Об этом сообщили в ДТЭК в среду, 15 октября.

22:40. В ДТЭК сообщили, что экстренные отключения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отменили. Также об отмене графиков аварийного отключения в Полтавской области сообщило Суспільне Полтава.

18:18. В Минэнерго заявили, что во всех регионах Украины, кроме Донецкой и части Черниговской областей применены аварийные графики отключений.

Причиной ограничений являются последствия предыдущих российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

В министерстве отметили, что на Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений. В областях, пострадавших от обстрелов, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В Львовоблэнерго сообщали, что во Львове и области с 18:00 введены две очереди графиков аварийных отключений.

Также две очереди графиков аварийных отключений действуют в Николаевской области, заявил начальник ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что будут отключены:

м. Николаев — частично микрорайон Лески,

потребители части Вознесенского участка,

потребители части Доманевского участка,

потребители части Врадиевского участка,

потребители части Березанского участка.

В Сумской области также действуют две очереди графиков аварийных отключений, сообщили в ОВА.

Ранее 14 октября из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Свет частично исчез в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах столицы.

Также 14 октября в ряде областей Украины вводили аварийные отключения из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.