В Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения света 30 октября 2025 года (Фото: pixabay.com)

В Киеве и трех областях Украины в четверг, 30 октября, вводили экстренные отключения света из-за массированной комбинированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает ДТЭК.

Обновлено в 08:14. В Киеве и Днепропетровской области отменили аварийные ограничения и перешли к стабилизационным графикам отключений света, сообщает ДТЭК.

Аварийные ограничения ввели по команде Укрэнерго в Киевской, Одесской, Днепропетровской областях и в столице.

Ранее 30 октября НЭК Укрэнерго сообщила об аварийных отключениях света в большинстве регионов Украины.

С ночи войска страны-агрессора России атакуют Украину дронами и ракетами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах — в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой и других областях.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет.