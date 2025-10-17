Графики не действуют. В десяти областях Украины ввели экстренные отключения света

Чернигов в условиях отключения света, 9 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 17 октября, в ряде областей Украины применяют экстренные отключения света . Ограничения вводят по распоряжению НЭК Укрэнерго.

12:56. В Днепропетровской области отменены экстренные отключения света, сообщила ДТЭК.

10:31. ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключений в Киеве и Киевской области.

Обновлено в 10:08. Укрэнерго сообщила, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и 12 областях введены аварийные отключения: в Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

На Черниговщине также введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей.

Также во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Укрэнерго призвало потребителей экономно использовать электроэнергию.

Как сообщает ДТЭК, аварийные отключения введены в столице, Киевской и Днепропетровской областях.

Сумыоблэнерго также сообщило о графиках аварийных отключений на территории региона, они действуют для первой и второй очередей потребителей.

Во время экстренных отключений не действуют графики ограничения потребления, спрогнозированные заранее.

16 октября Укрэнерго сообщало об аварийных обесточиваниях в городе Киев и в десяти областях, а впоследствии компания сообщила об экстренных отключениях во всех регионах Украины. Потребителей призвали экономно использовать электроэнергию.

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что аварийные отключения света в Украине могут продолжаться еще в течение недели.