В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

23 июля, 11:49
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В Украине объявляли воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

В Украине объявляли воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

В четверг, 23 июля, в Киеве и ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

11:49 Отбой в Киеве.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения противником баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — сообщили в КГВА.

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В ночь на 23 июля российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 168 ударными дронами.

Зафиксированы попадания одной баллистической ракеты, трех ракет Х-59/69 и семи дронов в девяти локациях, а также падение сбитых целей и обломков — в четырех местах.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Война России против Украины Воздушная тревога Баллистические ракеты

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