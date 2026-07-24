В пятницу, 24 июля, в Киеве и других регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет.

13:02. Отбой тревоги в Киеве.

12:52. Киев — воздушная тревога.

12:08. Отбой тревоги в Киеве.

12:05. Мэр Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинский район Киева после атаки армии РФ.

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11:33. Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракеты Циркон из Курской области РФ в направлении Киева.

11:32 . В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного.

Обновлено в 11:30. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве и призвал оставаться в укрытиях.

Обновлено в 11:25. Воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за угрозы применения баллистики с севера; Воздушные силы сообщили об этом и предупредили о целях, движущихся на Киев.

Вскоре раздался взрыв.

Обновлено в 09:25. Отбой тревоги в Киеве.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там предупредили о реактивном дроне, летящем в направлении Броваров.

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян проследовать в укрытия и оставаться там до завершения воздушной тревоги», — сообщили в КГВА.

Фото: https://alerts.in.ua/

В ночь на 24 июля Россия атаковала Украину пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными БПЛА. ПВО уничтожила четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 БПЛА на севере, юге и востоке страны.