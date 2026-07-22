В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу

В среду, 22 июля, в Киеве и других регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных беспилотников.

10:34 Отбой в Киеве.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там предупредили о реактивном дроне, летящем в направлении Вышгорода. Позже военные сообщили, что беспилотник находится над Киевом.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян проследовать в укрытия и оставаться там до завершения воздушной тревоги», — сообщили в КГВА.

Всего в ночь на 22 июля российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 216 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — в семи локациях.