В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу

22 июля, 10:34
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В Украине объявляли воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Украине объявляли воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В среду, 22 июля, в Киеве и других регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных беспилотников.

10:34 Отбой в Киеве.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там предупредили о реактивном дроне, летящем в направлении Вышгорода. Позже военные сообщили, что беспилотник находится над Киевом.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян проследовать в укрытия и оставаться там до завершения воздушной тревоги», — сообщили в КГВА.

Всего в ночь на 22 июля российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 216 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — в семи локациях.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Воздушная тревога Дроны реактивный дрон

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