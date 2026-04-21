В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Утром во вторник, 21 апреля, в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Обновлено 11:33. Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

В 11:10 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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По состоянию на 11:20 воздушная тревога продолжается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также в Киеве.

По данным Воздушных сил, ночью российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области и 143 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с разных направлений.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 116 дронов и одну ракету.

В ночь на 21 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Сумах. Зафиксировано по меньшей мере семь попаданий, пострадали 15 человек, среди них — трое детей.