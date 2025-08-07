В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Воздушная тревога в случае угрозы дронов в Хмельницкой области будет объявляться по районам (Фото: TranThangNhat/pixabay)
В четверг, 7 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-востока.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Обновлено 13:28. Отбой воздушной тревоги.
7 августа в Днепропетровской ОГА сообщали о масштабной атаке шахедами на регион. В Днепре есть многочисленные разрушения, четыре человека пострадали. Также под ударом оказались Павлоград и Кривой Рог, возникли пожары.
По данным Воздушных сил, минувшей ночью войска страны-агрессора России атаковали Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 89 российских беспилотников на севере, востоке и в центре страны.
Новость дополняется