В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Воздушная тревога в случае угрозы дронов в Хмельницкой области будет объявляться по районам (Фото: TranThangNhat/pixabay)

В четверг, 7 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-востока.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 13:28. Отбой воздушной тревоги.

7 августа в Днепропетровской ОГА сообщали о масштабной атаке шахедами на регион. В Днепре есть многочисленные разрушения, четыре человека пострадали. Также под ударом оказались Павлоград и Кривой Рог, возникли пожары.

По данным Воздушных сил, минувшей ночью войска страны-агрессора России атаковали Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 89 российских беспилотников на севере, востоке и в центре страны.

