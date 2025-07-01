В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

1 июля, 14:14
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей (Фото: TranThangNhat/pixabay)

Во вторник, 1 июля, в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Обновлено 14:11. Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы применения баллистики.

В 13:53 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области РФ.

По состоянию на 14:00 воздушная тревога звучит в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Ранее страна-агрессор Россия нанесла удар ракетой по Каменскому району Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые. На месте вспыхнул пожар.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июля российская армия запустила по Украине 52 шахеты и дроны-имитаторы различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 47 БпЛА.

Ночью войска РФ нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. Повреждены частные дома, предприятия, возник пожар.

