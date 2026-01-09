Шахеды, баллистика и калибры по Киеву: повреждены энергоинфраструктура и 20 жилых домов, 4 погибших, в городе восстановили водоснабжение

Последствия удара по Киеву в ночь на 9 января: поврежден жилой дом в Днепровском районе Киева (Фото: Сергей Окунев / NV)

В ночь на 9 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область десятками шахедов, баллистикой и крылатыми ракетами Калибр. В столице повреждена критическая инфраструктура, многочисленные попадания по жилым многоэтажкам, четверо погибших и десятки раненых.

NV следит за последствиями массированной российской атаки по Киеву и области.

20:50 Обесточенный левый берег Киева патрулируют дополнительные наряды полицейских, сообщили в полиции Киева. Без электрики после российской атаки остались отдельные микрорайоны Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов.

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20:48 Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что ситуация в Киеве остается самой сложной. Восстановлено электричество для большей части правого берега, там действуют плановые графики отключений. Аварийные отключения введены для отдельных участков, где идут восстановительные работы. На большей части левого берега действуют аварийные отключения, до конца дня планируется перейти на графики.

Восстановление теплоснабжения домов продолжается, но значительная часть столицы до сих пор без отопления. Специалисты работают в непрерывном режиме.

Свириденко также сообщила, что восстановлено электро- и теплоснабжение в Кривом Роге, а также в Киевской области.

20:45 В ДТЭК заявили, что энергетики вернули свет почти 153 тысячам домов в Киеве после обстрелов. Восстановительные работы продолжаются, несмотря на мороз и сильный ветер.

В Киевской области энергетики за сутки восстановили свет для 76 тысяч семей. Самая сложная ситуация из-за холодов в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. Без электроснабжения остаются более 230 тыс. семей.

19:00 В ГСЧС сообщили, что закончили ликвидацию последствий сегодняшних российских обстрелов в Киеве. Известно о 25 пострадавших и четырех погибших, 32 человека удалось спасти. Спасатели работали с ночи в нескольких районах Киева.

18:59 Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении выразил соболезнования родным погибших в результате российского обстрела Киева. Он отметил, что основная тактика врага — пытаться полностью «выключить» украинские города, и заявил, что каждая городская администрация должна готовиться к полному противодействию, а не «убегать от проблем».

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18:53 Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что отопление вернули жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах (всего без тепла в результате российской атаки остались почти 6 тысяч многоэтажек). Ликвидация последствий обстрелов в столице продолжается.

17:55 Замминистра развития общин и территорий Константин Ковальчук сообщил журналистам, что по состоянию на 17:00 без тепла в Киеве 5,8 тысячи многоквартирных домов. Утром тепла не была более чем в 6 тысячах домов. Он подчеркнул, что работа над восстановлением теплоснабжения идет непрерывно, передает Интерфакс-Украина.

16:22 Водоснабжение в Киеве полностью восстановили, заявил вице-премьер Алексей Кулеба.

Он написал, что слив воды из систем отопления на время ремонта — это техническая процедура, необходимая, чтобы вода не замерзла в трубах и не было аварий.

«Такое решение позволяет сохранить систему и после восстановления стабильного электроснабжения быстро и безопасно перезапустить отопление», — заявил Кулеба.

В части районов Киева тепло восстановят в течение суток, в отдельных районах, где повреждения серьезнее, нужно больше времени.

Вице-премьер также сообщил, что в Днепропетровской области полностью запустили отопление и водоснабжение, кроме части Кривого Рога, где еще идут работы.

15:54 Части домов в Киеве могут вернуть тепло уже вечером в пятницу, сообщил Виталий Кличко. Он напомнил, что без теплоснабжения после российских ударов сейчас половина многоквартирных домов столицы — почти 6 тысяч. В Киеве открыто более 1200 пунктов обогрева, где можно зарядиться, согреться и получить горячие напитки.

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Кличко попросил киевлян, у которых дома есть тепло и вода, помогать знакомым.

«Ситуация в столице очень сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения», — написал он.

15:20 Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий уточнил, что в Киеве погибло четыре человека, а не пять.

15:18 Киевлянам начинают возвращать воду: в Киеве восстановили водоснабжение в Печерском районе и постепенно возвращают давление в сети на левом берегу — Киевводоканал

«Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками продолжают работать над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения. Подчеркиваем, что нужно определенное время, чтобы система водоснабжения заработала на все 100%», — добавили в киевской компании.

Там также напомнили, что на последних этажах многоэтажек воды может не быть, даже если давление в водопроводе восстановлено. Ведь на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии.

14:23 Воду из домов без отопления в Киеве оперативно слили, это не означает длительное отсутствие тепла — КГГА

Власти Киева напомнили, что это стандартная процедура при авариях по любой причине в минусовую температуру, что позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.

«Слив воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время.Такую процедуру применяют даже тогда, когда отключение может длиться несколько часов или сутки — это требование безопасности», — подчеркивают в КГГА.

14:17 Главной целью удара по Киеву были объекты теплообеспечения столицы. РФ атаковала ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и пять локальных котельных — директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко

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13:23 Количество погибших в Киеве возросло до пяти — ГСЧС

Об этом сообщил на брифинге пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

12:55 Не только левый берег. Весь Киев переходит на экстренные отключения, графики не действуют — ДТЭК

12:10 Без света четыре района столицы: в Киеве и области обесточены 500 тысяч семей, в частности город Славутич

В Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на пятницу, 9 января, без электроэнергии остались примерно 417 тысяч семей, сообщает ДТЭК.

Частично обесточены Деснянский, Днепровский, Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Энергетики непрерывно работают для восстановления подачи света, в первую очередь пытаясь оживить критическую инфраструктуру Киева. В ДТЭК добавили, что повреждения электросетей в городе значительные, сильный порывистый ветер и мороз затрудняют работы. По данным Министерства энергетики, всего по состоянию на утро пятницы в Киеве и Киевской области обесточены около 500 тысяч домов. В результате обстрелов существенно повреждены объекты системы передачи электроэнергии — подстанции и воздушные линии, а также объекты генерации, рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник. В частности, в результате массированного удара РФ снова полностью без света остался город Славутич — около 3000 абонентов. Укрэнерго добавляет, что после массированного удара на левом берегу Киева и в части области действуют аварийные отключения света. Почасовые графики отключения света 9 января применяют во всех других регионах Украины. Реклама:

11:55 В Киеве без тепла половина многоквартирных домов Киева, с водой перебои: Кличко призвал киевлян «временно выехать за город»

Мэр столицы обратился к жителям Киева с призывом «у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это».

По данным Виталия Кличко, по состоянию на 12:00 без отопления остаются почти 6 тысяч многоквартирных домов — почти половина в столице. Также в городе перебои с водоснабжением.

Кличко рассказал, что коммунальщики запитали социальные учреждения — в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. Энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы восстановить свет и тепло в домах киевлян.

«Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее. Но комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы», — подчеркнул мэр.

По его словам, городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, но погодные условия усложняют эту задачу.

11:50 В результате повторного удара по Дарницкому району в Киеве погиб 56-летний медик скорой из Каховки

Каховчанин Сергей Смоляк, медик скорой помощи, прибыл на место попадания в жилой дом в Дарницком районе, чтобы спасать людей. Во время повторного вражеского удара он погиб, когда оказывал помощь пострадавшим. Смоляк был фельдшером, сотрудником Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Киеве, уточнили в Минздраве.

Еще троих медиков госпитализировали, нескольким оказали необходимую помощь на месте.

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«Более 25 лет Смоляк работал старшим фельдшером скорой помощи в Каховке. За годы службы он спас не одну жизнь. Уже в Киеве Сергей продолжил делать то, что умел лучше всего, — помогать людям, не думая об опасности для себя», — рассказали в Каховской городской территориальной громаде. Погибший медик был мужем, отцом и дедушкой.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

11:38 Железняк заявил, что в комитете Рады нет отопления и воды после массированной атаки РФ на Киев

11:33 На Киевщине 370 тысяч семей остались без света из-за непогоды и массированного обстрела — ДТЭК

Энергетики со вчерашнего дня непрерывно ликвидируют последствия непогоды, и за это время свет удалось восстановить для почти 60 тысяч домов.

10:52 «Больше всего пострадала столица». В Киеве в результате ночного удара РФ повреждены 40 объектов, в том числе 20 жилых домов — Клименко

10:26 По Львову РФ ударила Орешником, весь массированный удар был против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры, в Киеве повреждено посольство Катара — Зеленский

«Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, с которыми в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность — сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия каждый раз, когда вновь сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры», — подчеркнул президент Украины.

09:58 Между Левобережной и Арсенальной пустили один поезд метро, интервал 20−25 минут

09:46 Корреспондент NV побывал на месте попадания по жилому дому в Днепровском районе Киева

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

09:35 В Киеве частично обесточена система водоснабжения, без воды центральный Печерский район и левый берег Киева

08:45 Россия сегодня запустила по Украине 278 целей: 36 ракет и 242 БПЛА, основной целью атаки был Киев и Киевская область — Воздушные силы

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По предварительным данным, удалось сбить или подавить 244 из 278 воздушных целей:

226 из 242 БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов);

8 из 13 баллистических Искандер-М/С-400;

10 из 22 крылатых ракет Калибр.

В ВС ВСУ также подтвердили, что по Львовщине Россия ударила баллистической ракетой средней дальности, запуск был из Капустиного Яра

Как ранее объясняли украинские и западные специалисты, Орешник (он же Кедр, Рубеж) является баллистической ракетой средней дальности.

08:36 Агентство Reuters публикует фото последствий массированной ночной атаки по Киеву

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/Handout via REUTERS

Разбитое стекло автомобиля скорой помощи / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

07:50 На левом берегу Киева введены экстренные отключения света, на правом — электричество по графикам — ДТЭК

07:47 Интервалы движения на красной линии метро в Киеве уменьшили, однако поезда движутся не дальше Арсенальной

07:42 В Киеве частично парализовано движение троллейбусов и трамваев из-за удара по энергетике

07:31 В Броварском районе Киевской области из-под завалов дома спасли семью из четырех человек — маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка.

07:29 Из-за повреждения контактной сети и обесточивания в Киевской области опаздывет ряд поездов — УЗ

07:11 По состоянию на утро в Киеве 4 погибших и 24 раненых, среди которых медики и работники ГСЧС в результате повторного удара в Дарницком районе

Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах Киева. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

06:40 Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве поезда метро на «красной» линии курсируют с изменениями, сообщили в КГГА. Движение поездов осуществляется между станциями «Академгородок» — «Арсенальная». Интервал движения составляет 4:40—5:00 мин.

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Движение поездов на открытом участке между станциями «Днепр» — «Лесная» временно приостановлено. Движение поездов на «синей» и «зеленой» линиях будет происходить без изменений.

04:22 Один медик погиб и четверо пострадали, помогая людям в Дарницком районе Киева. В общем погибли четыре человека, пострадали тринадцать, сообщил Кличко.

03:43 В результате массированной атаки на Киев повреждена критическая инфраструктура, в некоторых районах перебои с электроснабжением, количество погибших возросло до четырех. Пострадали десять человек, пятеро из них госпитализированы, другим оказали помощь на месте, сообщил Кличко

03:40 Председатель Киевской ОГА Калашник сообщил, что из подвального помещения в Броварском районе деблокировали трех взрослых и ребенка 5 лет. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу с отравлением угарным газом.

В Вышгородском, Обуховском, Броварском и Бориспольском районах повреждены частные дома. Сейчас все пожары ликвидированы.

02:44 Трое погибших в столице. Шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы, сообщил Кличко.

02:13 Двое погибших в столице. Пострадали пять человек. Троим из них медики оказали помощь на месте. Двух — госпитализировали, сообщил Кличко.

02:05 В Дарницком районе в результате поражения вражеской целью возгорание на 15 этаже 16-этажного дома, сообщил Ткаченко.

02:01 Одна погибшая в Киеве, четверо пострадавших. Двух из них медики госпитализировали, сообщил Кличко.

01:27 В результате российской атаки зафиксировано возгорание на территории торгового центра в Деснянском районе, сообщил Ткаченко.

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В Днепровском районе в результате атаки поврежден незаселенный частный дом.

01:15 Сейчас известно уже о четырех пострадавших от вражеской атаки на столицу, сообщил Ткаченко.

00:50 Вызовы медиков в Шевченковский район и в еще один жилой дом в Деснянском районе. В другом доме в Деснянском районе, где было попадание в нижние этажи, пожар в нескольких квартирах, сообщил Кличко.

00:41 Мэр Львова Садовый заявил, что неизвестно, удары по Львову совершил «Орешник». Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. Информации о пострадавших пока нет.

00:35 В Деснянском районе по другому адресу в результате атаки поврежден жилой дом на уровне первых двух этажей, сообщил глава КГГА Ткаченко.

00:24 Сильные взрывы на Оболони. Атака на столицу продолжается, сообщил Кличко.

В Деснянском районе попадание БпЛА в крышу жилого дома на уровне 18 этажа. Все службы направляются на место.

00:15 На Львовщине российские войска атаковали объект критической инфраструктуры, сообщил глава ОГА Козицкий.

00:07 В результате атаки в Днепровском районе возгорание в нежилом здании. В Печерском районе на одной локации горят автомобили, по другому адресу пожар в жилом доме, сообщили в КОВА.

00:06 Во Львове была слышна серия взрывов после объявления воздушной тревоги, сообщил городской голова Садовый.

00:04 В Дарницком районе зафиксировано падение цели во дворе жилого дома. Предварительно — без пострадавших и возгорания, сообщили в КОВА.

23:52 Во Львове и Киеве слышны взрывы.

23:35 Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения межконтинентальных баллистических ракет РС-26 «Рубеж».

Фото: alerts.in.ua

23:27. В Киеве снова объявили воздушную тревогу.

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23:12. Группы российских дронов идут в направлении Киевской области из Черкасской и Черниговской областей.

23:04. Воздушные силы предупредили о российской цели, которая движется на Харьков с севера.

23:02. Воздушные силы сообщили, что несколько групп БпЛА идут с севера Херсонской области через северо-восток Николаевской курсом на Кировоградскую. Также БпЛА идут в направлении Полтавы с юго-востока.

Фото: alerts.in.ua

23:00. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских БпЛА на Киев с востока.

По состоянию на 22:40 сообщалось о пусках россиянами управляемых авиабомб на Запорожскую область.

По состоянию на 22:30 было известно о БпЛА в:

Киевской области: БпЛА на востоке области в направлении Березани с северо-востока;

Харьковской области: группа БпЛА мимо Балаклеи, Андреевки, Савинцы, Барвенково, Лозовой в западном и юго-западном направлениях ( Полтавская и Днепропетровская области);

Полтавская и Днепропетровская области); Полтавской области: группы БпЛА на/против Оржицы на юге, курс — северо-западный ( Черкасская область);

Черкасская область); Херсонской области: группа БпЛА на севере области мимо Архангельского курсом на Николаевскую;

Сумской области: группы БпЛА в направлении на/из Недригайлов и Дубовязовку; на юге Кировоградской области курсом на Николаевскую.

8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном российском массированном ударе в ночь на 9 января. Он отметил, что страна-террорист пытается воспользоваться сильным похолоданием в Украине.

Посольство США в Украине также сообщило, что получило информацию о потенциальной серьезной воздушной атаке РФ, которая может произойти в течение следующих нескольких дней.

По состоянию на вечер 8 января в Запорожской и Днепропетровской областях продолжаются восстановительные работы после массированного российского удара по энергетической инфраструктуре, в результате которого регионы остались без электричества.