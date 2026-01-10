Вечером в пятницу, 9 января, в Киеве и северных, центральных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения РФ баллистического вооружения.

02:25 Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

02:20 Отбой тревоги в Киеве.

Фото: alerts.in.ua

02:05 Угроза применения баллистического вооружения с севера, сообщают Воздушные силы.

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02:01 Киев — воздушная тревога!

01:18 В ряде районов Днепра наблюдают перебои со светом, сообщает Суспільне.

01:02 В Днепре слышны взрывы, сообщает Суспільне.

00:58 Киев — отбой воздушной тревоги.

00:25 БпЛА движутся в направлении Запорожья.

00:14 Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА в направлении н.п.Каменское на Днепропетровщине.

23:50 В Кривом Роге были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.

23:20 Воздушные силы сообщили о группах российских БпЛА на Днепропетровщине, движущихся в направлении Софиевки.

23:12 Городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице и сообщил, что вражеские БпЛА заходят на Киев с севера.

23:10 Воздушные силы предупредили о российских БпЛА над Киевом и призвали жителей оставаться в безопасных местах.

23:07 В Киеве прогремели взрывы, сообщает Суспільне.

23:00 В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА с востока.

22:50 Воздушные силы предупредили о движении БпЛА на Запорожье с юга, а также о дронах на западе Киевщины, движущихся курсом на Житомирщину.

21:57 Российские дроны в направлении Чернигова с севера, Днепра с востока, Запорожья — с юга.

21:30 БпЛА движутся в направлении Запорожья и Просяной на Днепропетровщине.

21:22 БпЛА на севере Черниговщины, движутся на юго-запад.

20:45 Вражеские дроны движутся в направлении Днепра с юга и севера от Павлограда.

19:59 Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по уточненным данным, россияне ударили по гаражному кооперативу в Слободском районе города.

19:47 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики.

19:38 Отбой воздушной тревоги в Киеве.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 19:45 / Инфографика: alerts.in.ua

19:37 В ряде областей начались отбои тревоги.

19:27 В Слободском районе Харькова, предварительно, произошел взрыв, сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения РФ с северо-восточного направления. В Киеве, Днепропетровской, Львовской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и других областях до сих пор продолжаются восстановительные работы после ночной массированной атаки РФ.

По данным Воздушных сил, ночью Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что войска страны-агрессора России ночью нанесли удар по Украине с использованием ракеты средней дальности Орешник.