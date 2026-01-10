Россия атакует Украину шахедами, в Киеве прогремели взрывы, в Днепре — перебои со светом
Мобильная огневая группа (Фото: REUTERS/Stringer)
02:25 Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
02:20 Отбой тревоги в Киеве.
02:05 Угроза применения баллистического вооружения с севера, сообщают Воздушные силы.
02:01 Киев — воздушная тревога!
01:18 В ряде районов Днепра наблюдают перебои со светом, сообщает Суспільне.
01:02 В Днепре слышны взрывы, сообщает Суспільне.
00:58 Киев — отбой воздушной тревоги.
00:25 БпЛА движутся в направлении Запорожья.
00:14 Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА в направлении н.п.Каменское на Днепропетровщине.
23:50 В Кривом Роге были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.
23:20 Воздушные силы сообщили о группах российских БпЛА на Днепропетровщине, движущихся в направлении Софиевки.
23:12 Городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице и сообщил, что вражеские БпЛА заходят на Киев с севера.
23:10 Воздушные силы предупредили о российских БпЛА над Киевом и призвали жителей оставаться в безопасных местах.
23:07 В Киеве прогремели взрывы, сообщает Суспільне.
23:00 В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА с востока.
22:50 Воздушные силы предупредили о движении БпЛА на Запорожье с юга, а также о дронах на западе Киевщины, движущихся курсом на Житомирщину.
21:57 Российские дроны в направлении Чернигова с севера, Днепра с востока, Запорожья — с юга.
21:30 БпЛА движутся в направлении Запорожья и Просяной на Днепропетровщине.
21:22 БпЛА на севере Черниговщины, движутся на юго-запад.
20:45 Вражеские дроны движутся в направлении Днепра с юга и севера от Павлограда.
19:59 Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по уточненным данным, россияне ударили по гаражному кооперативу в Слободском районе города.
19:47 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики.
19:38 Отбой воздушной тревоги в Киеве.
19:37 В ряде областей начались отбои тревоги.
19:27 В Слободском районе Харькова, предварительно, произошел взрыв, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения РФ с северо-восточного направления. В Киеве, Днепропетровской, Львовской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и других областях до сих пор продолжаются восстановительные работы после ночной массированной атаки РФ.
По данным Воздушных сил, ночью Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что войска страны-агрессора России ночью нанесли удар по Украине с использованием ракеты средней дальности Орешник.