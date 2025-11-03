В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Днем в понедельник, 3 ноября, в Киеве, а также в северных, центральных и восточных областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического оружия с северно-восточного направления.

В ночь на 3 ноября оккупанты атаковали Украину 12 ракетами и 138 дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них — шахеды.

Противовоздушная оборона обезвредила один Кинжал и 115 дронов на севере, юге и востоке страны. По данным Воздушных сил, в результате атаки было зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях.

В Сумской области в результате российской атаки шахедами на Тростянецкую общину погиб один человек, пострадали — пятеро, среди них — двое детей двух и пяти лет.

Инфографика: NV

