В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики
В Киеве тревога из-за угрозы баллистики (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Днем в понедельник, 3 ноября, в Киеве, а также в северных, центральных и восточных областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического оружия с северно-восточного направления.
В ночь на 3 ноября оккупанты атаковали Украину 12 ракетами и 138 дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них — шахеды.
Противовоздушная оборона обезвредила один Кинжал и 115 дронов на севере, юге и востоке страны. По данным Воздушных сил, в результате атаки было зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях.
В Сумской области в результате российской атаки шахедами на Тростянецкую общину погиб один человек, пострадали — пятеро, среди них — двое детей двух и пяти лет.
