В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов

Люди в метро во время тревоги в Киеве во время тревоги (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В Киеве и ряде областей во вторник, 7 октября, объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Обновлено 16:44 В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — сообщили в КГВА.

Воздушные силы сообщили о движении дронов на Киевщине в направлении Вышгорода.

Инфографика: alerts.in.ua

В ночь на 7 октября враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами и более 150 дронами, около 80 из которых были Shahed. Противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских БПЛА, попадания зафиксированы на десяти локациях.