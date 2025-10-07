В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов
Люди в метро во время тревоги в Киеве во время тревоги (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
Обновлено 16:44 В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — сообщили в КГВА.
Воздушные силы сообщили о движении дронов на Киевщине в направлении Вышгорода.
В ночь на 7 октября враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами и более 150 дронами, около 80 из которых были Shahed. Противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских БПЛА, попадания зафиксированы на десяти локациях.