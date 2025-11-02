В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики 2 ноября, 19:48 В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве и ряде областей Украины в воскресенье вечером, 2 ноября, была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.