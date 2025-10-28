В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

28 октября, 16:48
В ряде областей Украины 28 октября объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве и ряде областей во вторник, 28 октября, объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

17:03. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Фото: alerts.in.ua

Ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на 28 октября россияне применили против Украины примерно 38 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Около 25 БпЛА, которые атаковали Украину, были шахедами.

Было зафиксировано попадание 12 ударных беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых БпЛА упали на одной локации.

Редактор: Екатерина Шпак

