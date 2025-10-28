В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
В ряде областей Украины 28 октября объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В Киеве и ряде областей во вторник, 28 октября, объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
17:03. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
Ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на 28 октября россияне применили против Украины примерно 38 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Около 25 БпЛА, которые атаковали Украину, были шахедами.
Было зафиксировано попадание 12 ударных беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых БпЛА упали на одной локации.