В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей Украины во вторник, 21 октября, объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

18:06. Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги в некоторых областях.

В то же время ВС отметили, что сохраняется активность российской тактической авиации на юго-восточном направлении. Также есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Реклама

18:04. В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога», — заявили в Воздушных силах.

Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется