В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

21 октября, 17:50
В Киеве 21 октября объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве и ряде областей Украины во вторник, 21 октября, объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

18:06. Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги в некоторых областях.

В то же время ВС отметили, что сохраняется активность российской тактической авиации на юго-восточном направлении. Также есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

18:04. В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога», — заявили в Воздушных силах.

Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Российская агрессия Баллистические ракеты Агрессия РФ Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

