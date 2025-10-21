В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
В Киеве 21 октября объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В Киеве и ряде областей Украины во вторник, 21 октября, объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
18:06. Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги в некоторых областях.
В то же время ВС отметили, что сохраняется активность российской тактической авиации на юго-восточном направлении. Также есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
18:04. В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога», — заявили в Воздушных силах.
