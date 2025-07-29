В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики: в Чернигове прогремел взрыв

Люди в укрытии во Львове во время массированного российского обстрела 12 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

В Киеве и ряде областей во вторник, 29 июля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения, сообщили Воздушные силы.

В 19:12 в КМВА сообщили об отбое тревоги. Тревога сохраняется в Черниговской области и Вышгородском районе Киевской области.

В 18:43 военные предупредили о движении скоростной цели в Киевской области.

В Чернигове был слышен взрыв, сообщает Укринформ.

Инфографика: alerts.in.ua

Армия страны-агрессора России с вечера 28 июля атаковала Украину 37 БпЛА и двумя ракетами Искандер-М, было сбито или подавлено 32 цели, сообщили Воздушные силы ВСУ.

29 июля россияне ударили по селу Новоплатоновка Харьковской области, в результате чего погибли пять человек, еще трое пострадали.

В ночь на вторник, 29 июля, российские захватчики также атаковали одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области.

В результате удара по Беленьковской исправительной колонии погибли 16 человек среди осужденных, 44 человека получили ранения и госпитализированы в местные больницы, более 50 пострадавших получили медицинскую помощь на месте.