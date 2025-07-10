В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей Украины в четверг, 10 июля, объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

17:39. Воздушные силы сообщили по отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям.

Фото: alerts.in.ua

17:23. В Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.

Фото: alerts.in.ua

В ночь на 10 июля армия РФ выпустила по Украине 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы. Основной целью был Киев, где погибли два человека, еще 22 — получили ранения.