В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности: в Прилуках прогремел взрыв

Люди в метро Киева во время российской атаки, 9 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Киеве и ряде областей.в понедельник, 28 июля, объявили воздушную тревогу . Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели в направлении Черниговской области.

Местные СМИ сообщили о взрыве в Прилуках и районе.

В 14:35 Воздушные силы писали о движении вражеского БПЛА на юге Черниговщины и возможной работе ПВО.

В 16:05 объявили отбой угрозы.

Инфографика: alerts.in.ua

Армия страны-агрессора России в ночь на понедельник, 28 июля, атаковала Украину 331 средством воздушного нападения, в том числе 324 дронами, четырьмя крылатыми Х-101 и тремя аэробаллистическими ракетами Кинжал, сообщали Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Противовоздушная оборона по состоянию на 09:30 обезвредила 311 целей.