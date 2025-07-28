В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности: в Прилуках прогремел взрыв
Люди в метро Киева во время российской атаки, 9 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
В Киеве и ряде областей.в понедельник, 28 июля, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели в направлении Черниговской области.
Местные СМИ сообщили о взрыве в Прилуках и районе.
В 14:35 Воздушные силы писали о движении вражеского БПЛА на юге Черниговщины и возможной работе ПВО.
В 16:05 объявили отбой угрозы.
Армия страны-агрессора России в ночь на понедельник, 28 июля, атаковала Украину 331 средством воздушного нападения, в том числе 324 дронами, четырьмя крылатыми Х-101 и тремя аэробаллистическими ракетами Кинжал, сообщали Воздушные силы ВСУ.
Основным направлением удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.
Противовоздушная оборона по состоянию на 09:30 обезвредила 311 целей.