В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

7 октября, 08:35
Поделиться:
В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов (Фото: Flickr)

В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов (Фото: Flickr)

Во вторник, 7 октября, в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения БПЛА.

Обновлено 08:35 В Воздушных силах сообщают о БпЛА на Киев с юга.

Обновлено 08:11 «В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы!» — написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Воздушных силах отметили, что на Киев направляется вражеский беспилотник с севера, жителей призывают оставаться в укрытиях.

«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — сообщили в КГВА.

Новость дополняется

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Беспилотник БПЛА Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies