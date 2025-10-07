В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов (Фото: Flickr)
Во вторник, 7 октября, в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения БПЛА.
Обновлено 08:35 В Воздушных силах сообщают о БпЛА на Киев с юга.
Обновлено 08:11 «В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы!» — написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В Воздушных силах отметили, что на Киев направляется вражеский беспилотник с севера, жителей призывают оставаться в укрытиях.
«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — сообщили в КГВА.
Новость дополняется