Угроза баллистики. В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Люди прячутся на станции метро во время одной из российских атак по Киеву (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Во вторник, 24 июня, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

Обновлено: 11.40. Отбой воздушной тревоги во всех областях, кроме Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Крыма.

В КГВА сообщили, что воздушная тревога в Киеве объявлена из-за угрозы применения баллистики.

Фото: alerts.in.ua

Днем 24 июня в Днепре прогремела серия взрывов. Сообщают о баллистике в сторону города.

В ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 97 беспилотниками, силы противовоздушной обороны обезвредили 78 из них.

В Харькове в результате ночной атаки РФ зафиксировано по меньшей мере три попадания. В городе повреждено гражданское предприятие, пострадали три человека.

Российские войска также ударили по жилому сектору Верхнесыроватской громады Сумской области. Погибли трое гражданских, среди них — 8-летний мальчик.

