В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Воздушная тревога в случае угрозы дронов в Хмельницкой области будет объявляться по районам (Фото: TranThangNhat/pixabay)

В субботу, 26 июля, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу .

Воздушные силы ВСУ сообщили, что тревога связана с угрозой баллистики.

Обновлено 12:34. Отбой воздушной тревоги.

Там также предупредили о движении ракеты в направлении Киевской области.

Мониторинговые паблики пишут о пролете ракеты в сторону Житомирщины.

Ночью 26 июля в ряде областей Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы ракет и ударных дронов. В Днепре, Харькове и в Запорожской области прогремели взрывы.

Российская армия нанесла массированный удар по городу Змиев Чугуевского района Харьковской области, пострадали три человека. В Запорожском районе зафиксировано несколько пожаров, есть попадания в нежилое здание.

По данным Воздушных сил, армия России запустила по Украине 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 27 ракет. Силы обороны смогли сбить или подавить 200 воздушных целей.