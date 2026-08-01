Ночная атака РФ: россияне нанесли массированный удар по Киеву, есть погибшие и раненые, в Днепре гремели взрывы, в Киевской области вспыхнули пожары

Взрыв сбитого российского шахеда в небе над Киевом, 2 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на субботу, 1 августа, российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и БПЛА. Киев подвергся массированному удару — есть погибшие и раненые. В Киевской области в результате атаки вспыхнули пожары. В Днепре гремели взрывы.

06:53. Число пострадавших в Киеве в результате российского ракетного удара возросло до 27 — ГСЧС.

06:24. В ГСЧС показали последствия ночной атаки на Киев.

По информации чрезвычайников, в результате удара погибли девять человек, еще 23 — пострадали. Среди них четверо детей

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06:03. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

06:02. В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали два человека — ОВА.

По информации ОВА, женщина 1981 года рождения получила резаные раны головы и стопы. Ей предоставили необходимую медицинскую помощь в больнице, после чего она будет проходить амбулаторное лечение.

Также пострадал мужчина в 2005 году рождения. Он получил резаную рану спины. Госпитализация не понадобилась, медики оказали ему необходимую помощь.

Кроме того, в Вышгородском районе в результате атаки поврежден частный жилой дом.

05:45. Группа БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Каролино-Бугаз/Затока) — Воздушные силы.

05:23. Угроза применения баллистического вооружения из Крыма — Воздушные силы.

Фото: alerts.in.ua

05:21. Пуски КАБ на восток Днепропетровской области — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:21 1 августа 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:08. Ракета в направлении Залива/Белгород-Днестровского — Воздушные силы.

04:59. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на/мимо Тростянец в юго-западном направлении;

БПЛА мимо Хотени в направлении Сум.

04:29. Ракеты по направлению Одессы/Черноморского — Воздушные силы.

04:25. Несколько групп БПЛА из акватории Черного моря в направлении Сергеевки/Залива/Каролины-Бугаз и Черноморска — Воздушные силы.

03:59. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

03:52. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области;

БПЛА курсом на Харьков с севера.

03:45. Число раненых в Киеве возросло до 15 — Кличко.

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Среди пострадавших — двое ребят в возрасте 13 и 17 лет. Всех раненых госпитализировали в городские больницы.

03:19. Число погибших в Киеве возросло до четырех, еще 13 ранены, сообщили в КГВА.

03:18. В Киеве во второй раз за ночь объявлена ​​воздушная тревога.

03:13. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в Херсонской области мимо Архангельского;

БПЛА в направлении Степановки/Сум с севера.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:13 1 августа 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:12. Уже 12 раненых в Киеве, один из них в тяжелом состоянии — Кличко.

03:03. Число пострадавших в Киеве выросло до 10 — Кличко.

Все раненые находятся в больницах.

02:56. В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки возникли пожары в складских помещениях и жилой застройке — Киевская ОВА.

На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы.

02:52. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

02:50. Число погибших в Киеве возросло до трех — Кличко.

Еще пять человек пострадали.

02:33. Известно об одном погибшем в столице — Кличко.

Еще три человека пострадали, среди них 17-летний парень. Всех раненых медики госпитализировали.

02:24. В Дарницком районе Киева горят складские постройки. Объем пожара устанавливается — КГВА.

02:16. В пятиэтажке в Соломенском районе Киева в результате падения обломков ракеты заблокированы люди — Кличко.

По его словам, во дворе дома возникло возгорание. Экстренные службы направляются на место.

02:05. В Соломенском районе Киева горят авто на парковке — Кличко.

В Дарницком зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки.

В Шевченковском районе пожар на автомойке

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02:03. В Соломенском районе Киева в результате попадания произошло возгорание в 6-этажном нежилом здании — Кличко.

В Голосеевском и Дарницком падение обломков на территории нежилой застройки.

02:02. Последствия российского удара фиксируются в трех районах Киева — КГВА.

Информация о пострадавших уточняется.

01:54. В результате атаки в Соломенском районе Киева произошло возгорание в шестиэтажном здании — КГВА.

01:47. В Киеве раздалась новая серия взрывов.

Мэр Виталий Кличко сообщил о ракетной атаке на город.

«Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях», — написал он в своем Telegram.

01:38. В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

01:30. В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога.

Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики из Курска.

Фото: alerts.in.ua

01:25. Реактивные БПЛА на Киев с севера — Воздушные силы.

01:09. Реактивный БПЛА в Черниговской области в направлении Киева — Воздушные силы.

00:58. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА в р-не. н.п. Хорол (Полтавская) западным курсом на Черкасскую/Киевскую области;

реактивный БПЛА из Сумской области через север Полтавской области в направлении Киевской области.

00:47. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА на Овидиополь;

БПЛА на Вилково.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:47 1 августа 2026 года / Фото: alerts.in.ua

00:38. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

реактивные БПЛА мимо Полтавы в западном направлении;

реактивный БПЛА на Полтаву с юга.

00:18. СМИ сообщают о взрывах в Днепре.

00:06. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивные БПЛА на Павлоград и Днепр с востока;

реактивные БПЛА в районе н.п. Лозовая курсом в Полтавскую область.

23:45. Группа ударных БПЛА с Черного моря на Сергеевку — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:45 31 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

20:33. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

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Фото: alerts.in.ua

20:23. Суспільне пишет, что в столице слышали взрывы.

Обновлено в 20:17. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что российский дрон ударил по многоэтажному жилому дому в Салтовском районе. Повреждена крыша многоэтажки, никто не пострадал.

Воздушные силы ВСУ сообщили о реактивных БпЛА в районе Броваров и Борисполя, идущих западным курсом.

Перед этим сообщалось об ударном БпЛА на Одессу из Черного моря, а также о реактивных БпЛА, идущих из Черниговской и Полтавской областей в направлении Киева.

Инфографика: alerts.in.ua

Вечером 31 июля в Киеве проходит протестный марш против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.

Утром городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в столице. Позже он заячвил, что в Голосеевском районе загорелась трава из-за падения обломков БпЛА.

Ночью войска страны-агрессора России атаковали Украину 255 ударными БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили и обезвредили 195 российских дронов, сообщили Воздушные силы.