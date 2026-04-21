Ночная атака дронов. В Харькове пострадали 10 человек, в Запорожье прогремели взрывы, в Сумах — попадание в многоэтажки и медучреждение
Основянский район Харькова после атаки БпЛА после атаки БпЛА (Фото: Суспільне Харків)
Ночью 21 апреля Россия атакует Украину дронами. В результате атаки в Харькове 10 пострадавших, в Сумах повреждены многоэтажки и лечебное учреждение.
01:03 В Запорожье раздался звук взрыва, сообщает Суспільне.
00:25 Угроза применения баллистического вооружения.
23:24. Терехов сообщил, что количество пострадавших из-за последней атаки на Основянский район возросло до трех.
23:05. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате последней атаки пострадали два человека.
22:35. Игорь Терехов сообщил, что обломки российского боевого беспилотника упали в Основянском районе. Предварительно, пострадал один человек, в нескольких частных домах выбиты окна и повреждены крыши.
21:01. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате российского удара по Основянскому району Харькова пострадали семь человек. На месте происшествия обнаружили обломки российского БпЛА Герань-2. Открыто уголовное производство по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
20:12. Терехов сообщил о новом ударе российского БпЛА по Харькову. Предварительно, в Холодногорском районе есть пострадавшие.
19:19. Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до шести — 17-летняя девушка получила острую реакцию на стресс.
19:13. Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до пяти. По словам главы ОГА Олега Синегубова, вражеский дрон повредил многоквартирный дом.
17:08. Терехов сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела.
16:44. Общественное сообщило о взрыве в Харькове. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что оккупанты ударили боевым дроном по Основянскому району.
16:18. Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.
Обновлено в 16:15. Воздушные силы предупредили о БпЛА над Вышгородом Киевской области.
Воздушные силы ВСУ предупредили о БпЛА в сторону Киева. Также сообщалось о движении БпЛА на Павлоград Днепропетровской области и на Васильков/Калиновку Киевской области с юга.
В ночь на понедельник, 20 апреля, российская армия атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них — шахеты. По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 113 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.
Украинские военные зафиксировали попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение обломков в шести местах.