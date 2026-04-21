Основянский район Харькова после атаки БпЛА после атаки БпЛА (Фото: Суспільне Харків)

Ночью 21 апреля Россия атакует Украину дронами. В результате атаки в Харькове 10 пострадавших, в Сумах повреждены многоэтажки и лечебное учреждение.

01:03 В Запорожье раздался звук взрыва, сообщает Суспільне.

00:25 Угроза применения баллистического вооружения.

23:24. Терехов сообщил, что количество пострадавших из-за последней атаки на Основянский район возросло до трех.

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23:05. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате последней атаки пострадали два человека.

22:35. Игорь Терехов сообщил, что обломки российского боевого беспилотника упали в Основянском районе. Предварительно, пострадал один человек, в нескольких частных домах выбиты окна и повреждены крыши.

21:01. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате российского удара по Основянскому району Харькова пострадали семь человек. На месте происшествия обнаружили обломки российского БпЛА Герань-2. Открыто уголовное производство по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

20:12. Терехов сообщил о новом ударе российского БпЛА по Харькову. Предварительно, в Холодногорском районе есть пострадавшие.

19:19. Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до шести — 17-летняя девушка получила острую реакцию на стресс.

19:13. Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до пяти. По словам главы ОГА Олега Синегубова, вражеский дрон повредил многоквартирный дом.

17:08. Терехов сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела.

16:44. Общественное сообщило о взрыве в Харькове. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что оккупанты ударили боевым дроном по Основянскому району.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:50 / Фото: alerts.in.ua

16:18. Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.

Обновлено в 16:15. Воздушные силы предупредили о БпЛА над Вышгородом Киевской области.

Воздушные силы ВСУ предупредили о БпЛА в сторону Киева. Также сообщалось о движении БпЛА на Павлоград Днепропетровской области и на Васильков/Калиновку Киевской области с юга.

Карта воздушных тревог в Украине / Инфографика: alerts.in.ua

В ночь на понедельник, 20 апреля, российская армия атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них — шахеты. По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 113 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.

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Украинские военные зафиксировали попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение обломков в шести местах.