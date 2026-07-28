Ночная атака шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога, в Киеве и Николаеве гремели взрывы, есть попадания в Сумской области

В ночь на вторник, 28 июля, российские войска атаковали Украину беспилотниками . В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Киеве и Николаеве гремели взрывы. В Сумской области в результате ударов есть пострадавшие, возник пожар.

06:48. Реактивные БПЛА вдоль границ между Черниговской и Полтавской областями юго-западным курсом — Воздушные силы.

06:42. Группа реактивных БПЛА направляется на Ромны — Воздушные силы.

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Также сообщается о пусках КАБ на Никопольский район Днепропетровской области и в направлении Кривого Рога.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:42 28 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

06:30. Воздушные силы о движении шахедов:

реактивный БПЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря;

группа реактивных БПЛА в Сумском районе юго-западным курсом.

06:15. Реактивный БПЛА в направлении Павлограда в Днепропетровской области с севера — Воздушные силы.

06:00. В Николаеве слышен взрыв — городской голова Александр Сенкевич

05:54. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА в направлении Барвенкового в Харьковской области с юго-востока;

БПЛА на Сумы с севера;

реактивные БПЛА на юг Николаевской области.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:54 28 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:35. БПЛА на Запорожье с юга — Воздушные силы.

Также сообщается о пусках КАБ в Запорожскую и Днепропетровскую область.

04:19. Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум — начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, сейчас идет спасательная операция. Медики оказывают помощь пострадавшему.

Кроме того, россияне атаковали ударным беспилотником объект гражданской инфраструктуры в Недригайлове. На месте удара вспыхнул пожар.

«Предварительно, ранены три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщил Григоров.

04:11. БПЛА вдоль границы между Сумской и Черниговской областями южным курсом — Воздушные силы.

Также сообщается о пусках КАБ в направлении Херсона.

03:44. Группа реактивных БПЛА движется по направлению к Чугуеву в Харьковской области с востока — Воздушные силы.

03:16. БПЛА на Сумы с севера — Воздушные силы.

Также сообщается о пуске КАБ на Донецкую область.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:16 28 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:22. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

01:09. БПЛА курсом на Сумы с севера — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:09 28 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

00:52. Взрывы в Киеве.

00:49. Реактивные БПЛА курсом на Киев с юга — Воздушные силы.

00:35. Реактивные БПЛА через Золотоношский район в направлении Канева — Воздушные силы.

00:31. Группа реактивных БПЛА в Черкасской области (Золотоноша) — Воздушные силы.

Также сообщается о пусках КАБ в Сумскую область.

00:15. В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога.

Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики с севера и северо-востока.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:15 28 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

23:50. Группа БПЛА в Днепропетровской области курсом на Павлоград — Воздушные силы.

23:34. БПЛА в Харьковской области курсом на Богодухов/Гуты — Воздушные силы.

23:19. БПЛА курсом на Полтаву с севера — Воздушные силы.

23:15. По информации Воздушных сил, движение ударных БПЛА фиксируют:

с Черниговской области мимо водохранилища на Чернобыль;

из Сумской области на Полтавскую область (Гадяч/Зеньков).

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:15 27 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

21:40. Воздушные силы предупредили о БпЛА курсом на Харьков, группу БпЛА мимо Малина Житомирской области курсом на Киевскую область, группу БпЛА на Запорожье и пуск КАБов на Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области.

Обновлено в 21:30. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты через Сумскую область.

Также, по данным Воздушных сил, российские БпЛА находятся на север от Харькова. В 20:53 сообщалось о реактивных БпЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища. Воздушные силы предупреждали о пусках КАБ на Харьковскую область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 21:26 / Фото: alerts.in.ua

В ночь на 27 июля войска страны-агрессора России атаковали Украину 147 ударными БПЛА типов шахед, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

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По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона нейтрализовала 123 российских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 21 дрона в 10 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в семи местах.

В ночь на 26 июля страна-агрессор атаковала Киев баллистикой. В результате удара произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева, пострадали три человека.