Ночная атака шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога, в Киеве и Николаеве гремели взрывы, есть попадания в Сумской области
Мобильная группа ПВО сбивает российский шахед (Фото: Александр Медведев / NV)
В ночь на вторник, 28 июля, российские войска атаковали Украину беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Киеве и Николаеве гремели взрывы. В Сумской области в результате ударов есть пострадавшие, возник пожар.
06:48. Реактивные БПЛА вдоль границ между Черниговской и Полтавской областями юго-западным курсом — Воздушные силы.
06:42. Группа реактивных БПЛА направляется на Ромны — Воздушные силы.
Также сообщается о пусках КАБ на Никопольский район Днепропетровской области и в направлении Кривого Рога.
06:30. Воздушные силы о движении шахедов:
- реактивный БПЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря;
- группа реактивных БПЛА в Сумском районе юго-западным курсом.
06:15. Реактивный БПЛА в направлении Павлограда в Днепропетровской области с севера — Воздушные силы.
06:00. В Николаеве слышен взрыв — городской голова Александр Сенкевич
05:54. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивный БПЛА в направлении Барвенкового в Харьковской области с юго-востока;
- БПЛА на Сумы с севера;
- реактивные БПЛА на юг Николаевской области.
05:35. БПЛА на Запорожье с юга — Воздушные силы.
Также сообщается о пусках КАБ в Запорожскую и Днепропетровскую область.
04:19. Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум — начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, сейчас идет спасательная операция. Медики оказывают помощь пострадавшему.
Кроме того, россияне атаковали ударным беспилотником объект гражданской инфраструктуры в Недригайлове. На месте удара вспыхнул пожар.
«Предварительно, ранены три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщил Григоров.
04:11. БПЛА вдоль границы между Сумской и Черниговской областями южным курсом — Воздушные силы.
Также сообщается о пусках КАБ в направлении Херсона.
03:44. Группа реактивных БПЛА движется по направлению к Чугуеву в Харьковской области с востока — Воздушные силы.
03:16. БПЛА на Сумы с севера — Воздушные силы.
Также сообщается о пуске КАБ на Донецкую область.
01:22. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
01:09. БПЛА курсом на Сумы с севера — Воздушные силы.
00:52. Взрывы в Киеве.
00:49. Реактивные БПЛА курсом на Киев с юга — Воздушные силы.
00:35. Реактивные БПЛА через Золотоношский район в направлении Канева — Воздушные силы.
00:31. Группа реактивных БПЛА в Черкасской области (Золотоноша) — Воздушные силы.
Также сообщается о пусках КАБ в Сумскую область.
00:15. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики с севера и северо-востока.
23:50. Группа БПЛА в Днепропетровской области курсом на Павлоград — Воздушные силы.
23:34. БПЛА в Харьковской области курсом на Богодухов/Гуты — Воздушные силы.
23:19. БПЛА курсом на Полтаву с севера — Воздушные силы.
23:15. По информации Воздушных сил, движение ударных БПЛА фиксируют:
- с Черниговской области мимо водохранилища на Чернобыль;
- из Сумской области на Полтавскую область (Гадяч/Зеньков).
21:40. Воздушные силы предупредили о БпЛА курсом на Харьков, группу БпЛА мимо Малина Житомирской области курсом на Киевскую область, группу БпЛА на Запорожье и пуск КАБов на Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области.
Обновлено в 21:30. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты через Сумскую область.
Также, по данным Воздушных сил, российские БпЛА находятся на север от Харькова. В 20:53 сообщалось о реактивных БпЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища. Воздушные силы предупреждали о пусках КАБ на Харьковскую область.
В ночь на 27 июля войска страны-агрессора России атаковали Украину 147 ударными БПЛА типов шахед, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона нейтрализовала 123 российских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 21 дрона в 10 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в семи местах.
В ночь на 26 июля страна-агрессор атаковала Киев баллистикой. В результате удара произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева, пострадали три человека.