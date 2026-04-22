В Киеве и нескольких областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером в среду, 22 апреля, в Киеве и ряде украинских областей объявляли воздушную тревогу идз-за угрозы российских дронов.
18:00. В большинстве областей — отбой воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили о движении БпЛА из Киевской области в Житомирскую.
17:44. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
17:38. В Киеве работает ПВО.
17:35. БпЛА идет курсом на Киев.
Обновлено в 17:28. Воздушные силы сообщили, что БпЛА в Киевской области идет курсом на Бровары.
Воздушные силы ВСУ предупредили о движении БпЛА из Черниговской области в сторону Киевской.
Также Воздушные силы сообщали о пуске КАБ вражеской тактической авиацией в Сумской, Запорожской и Донецкой областях.
В ночь на 22 апреля оккупанты атаковали Украину 215 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 140 из них — шахеды.
Противовоздушная оборона, предварительно, обезвредила 189 российских дронов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки было зафиксировано попадание 24 БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков — на шести локациях.