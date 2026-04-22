В Киеве и нескольких областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА

Вечером в среду, 22 апреля, в Киеве и ряде украинских областей объявляли воздушную тревогу идз-за угрозы российских дронов .

18:00. В большинстве областей — отбой воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили о движении БпЛА из Киевской области в Житомирскую.

Инфографика: alerts.in.ua

17:44. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

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17:38. В Киеве работает ПВО.

17:35. БпЛА идет курсом на Киев.

Обновлено в 17:28. Воздушные силы сообщили, что БпЛА в Киевской области идет курсом на Бровары.

Воздушные силы ВСУ предупредили о движении БпЛА из Черниговской области в сторону Киевской.

Инфографика: alerts.in.ua

Также Воздушные силы сообщали о пуске КАБ вражеской тактической авиацией в Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

В ночь на 22 апреля оккупанты атаковали Украину 215 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 140 из них — шахеды.

Противовоздушная оборона, предварительно, обезвредила 189 российских дронов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки было зафиксировано попадание 24 БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков — на шести локациях.