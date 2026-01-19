В Киеве и нескольких областях повторно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

19 января, 10:39
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В Киеве прозвучали сирены из-за угрозы баллистики 19 января 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве прозвучали сирены из-за угрозы баллистики 19 января 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве и ряде областей Украины утром в понедельник, 19 января, повторно объявляли воздушную тревогу.

10:38. Отбой в Киеве.

10:09. В Киеве снова воздушная тревога. Городские власти Харькова сообщают о ракетных ударах по городу.

10:01. Отбой тревоги в Киеве.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

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КГВА пишет, что тревога в Киеве объявлена из-за угрозы баллистики.

Тревога объявлена на востоке, в центре, частично на севере и юге Украины.

Карта тревог на 09:57 19 января 2026 (Фото: alerts.in.ua)
Карта тревог на 09:57 19 января 2026 / Фото: alerts.in.ua

Ночью Россия атаковала Украину 145 дронами, ПВО обезвредила 126 из них, сообщали Воздушные силы. Взрывы раздавались в Одессе, в городе и регионе повреждены дома, газовая и энергетическая инфраструктура.

Также сообщалось об обстрелах Днепропетровской и Запорожской областей.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Воздушная тревога Киев Баллистические ракеты Воздушные силы Вооруженных сил Украины Война России против Украины

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