В Киеве и нескольких областях повторно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
В Киеве прозвучали сирены из-за угрозы баллистики 19 января 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В Киеве и ряде областей Украины утром в понедельник, 19 января, повторно объявляли воздушную тревогу.
10:38. Отбой в Киеве.
10:09. В Киеве снова воздушная тревога. Городские власти Харькова сообщают о ракетных ударах по городу.
10:01. Отбой тревоги в Киеве.
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
КГВА пишет, что тревога в Киеве объявлена из-за угрозы баллистики.
Тревога объявлена на востоке, в центре, частично на севере и юге Украины.
Ночью Россия атаковала Украину 145 дронами, ПВО обезвредила 126 из них, сообщали Воздушные силы. Взрывы раздавались в Одессе, в городе и регионе повреждены дома, газовая и энергетическая инфраструктура.
Также сообщалось об обстрелах Днепропетровской и Запорожской областей.