В Киеве и двух районах области ввели экстренные отключения света

10 ноября, 11:21
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В Киеве и области ввели графики отключения света (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Киеве и области ввели графики отключения света (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Киеве, а также в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области во вторник, 10 ноября, по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения света. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Во время аварийных отключений графики не действуют.

7 ноября российские войска нанесли удар по одному из энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. В результате обстрела часть Броварского района осталась без электроэнергии. Объект получил значительные повреждения, на его восстановление потребуется время, заявили в ДТЭК.

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Ранее Минэнерго сообщало, что в результате массированного удара РФ по ряду энергетических объектов Украины 7 ноября произошли отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Значительно повреждены многие энергообъекты в Киеве и области.

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Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Киев Энергетика ДТЭК Киевская область Отключения света

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