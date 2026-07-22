Вечером во вторник, 21 июля, в Киеве и ряде северных, восточных и центральных регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских БПЛА .

05:28. Воздушные силы сообщили, что противник направил КАБы в Днепропетровскую область.

02:42. По данным Воздушных сил, противник направил КАБы в Харьковскую область.

02:02. Воздушные силы сообщили о вражеских БПЛА в Полтавской области — в направлении Полтавы, Ромодана и города Лубны.

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00:40. По данным Воздушных сил, вражеские БПЛА движутся в направлении Кременчуга.

00:01. Суспільне сообщает о взрывах в Сумах.

00:00 Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас.

Фото: alerts.in.ua

23:45. Воздушные силы сообщают о реактивных БПЛА на Одессу/Черноморск и группах БПЛА курсом на Харьков. Также известно о реактивном БПЛА на Запорожье и БПЛА курсом на Вышгород Киевской области.

22:50. Группы БПЛА идут курсом на Сумы, а также в направлении Киевского водохранилища.

22:21 Россия атаковала Запорожье, в результате обстрела поврежден автобус, пострадал водитель, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

22:18. По данным Воздушных сил, реактивные БПЛА двигаются на Одессу/Черноморск и Вилково из акватории Черного моря.

21:43. Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении Полтавы, а также вражеских дронах курсом на Вышгород и Переяслав.

21:37. По данным Воздушных сил, на Черниговщине российские дроны идут в направлении Десны, Городни, Сумской области — курсом на Путивль. Перед этим сообщалось о БПЛА на Пирятин Полтавской области.

21:10. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

20:54. Воздушные силы предупредили о реактивных БПЛА в Одессе и Черноморске.

20:30. Воздушные силы сообщили о БпЛА курсом на Зеньков Полтавской области, в направлении Киевского водохранилища и в направлении Новгород-Северского Черниговской области.

20:10. БпЛа идут на Мену в Черниговской области, в направлении Бучи и Вишневого в Киевской области.

19:48. В Киеве снова объявили тревогу. Воздушные силы сообщали о движении БПЛА в направлении Бучи и Гостомеля, а также БПЛА курсом на Сумы и Харьков.

Фото: alerts.in.ua

19:21. Отбой воздушной тревоги в Киеве. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики.

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19:16. Реактивный БПЛА идет на Чернигов, предупредили Воздушные силы.

19:11. Воздушные силы сообщили о ракете на Одессу. В 19:13 Суспільне сообщило о взрыве в Одессе.

Обновлено в 18:59. Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Березани (Киевская область) и в направлении Сум.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 19:00 / Инфографика: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ предупредили о БПЛА в направлении Харькова, Вышгорода и Чернигова, а также Шостки в Сумской области.

Ранее Воздушные силы сообщали о реактивном БПЛА, летящем в направлении Десны (Черниговская область) и Сум.

21 июля в Киеве находится американская ультраправая блогерка Лора Лумер, приближенная к президенту США Дональду Трампу.

В ночь на 21 июля Россия атаковала Украину 58 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), «Гербера», «Италмас», барражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами типа «Пародия».

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 46 российских БПЛА типов Shahed, Гербера и Италмас, барражирующих боеприпасов Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Были зафиксированы попадания восьми ударных БПЛА на семи локациях.