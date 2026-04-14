В Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики

14 апреля, 15:18
В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Днем во вторник, 14 апреля, в Киеве и большинстве областей Украины, кроме западных, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.

Обновлено в 15:18. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики.

Мониторинговые каналы предупредили об угрозе ракеты Циркон.

Карта воздушных тревог в Украине (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине / Инфографика: alerts.in.ua

14 апреля российские войска атаковали объект инфраструктуры в Днепре. Пять человек погибли, по меньшей мере 25 пострадали.

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Российским ударам также подверглась инфраструктура в Кривом Роге.

Также утром 14 апреля российский беспилотник попал в админздание в центре Чернигова, после чего Россия продолжила атаки по админсооружениям города.

В ночь на 14 апреля российские войска атаковали Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, сообщали Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила одну управляемую авиационную ракету и 114 вражеских БпЛА.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Воздушная тревога Баллистические ракеты Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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