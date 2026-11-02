Киев, где после экстренных отключений света снова будут действовать графики (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве отменили экстренные отключения света и возвращаются к привычным графикам.

Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщила компания ДТЭК.

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Экстренные отключения в Киеве и Киевской области ввели утром того же дня по команде «Укрэнерго». Тогда графики отключений перестали действовать.

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В ночь на 2 ноября Россия атаковала Киевскую область реактивными дронами, и, как сообщали Воздушные силы, атака продолжалась и утром.

Аварийные отключения в столице вводили и накануне, 1 ноября. Тогда в ДТЭК пояснили, что ситуация в энергосистеме столичного региона осложнилась из-за повторного удара России по ТЭЦ 30 октября и последствий предыдущих обстрелов. По словам Зеленского, после атак в конце октября более 80 тысяч семей в Киевской области оставались без света.