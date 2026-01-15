В Киеве в четвертый раз за день объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА

В Киеве и области есть угроза российских дронов (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 15 января, в Киеве и областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Воздушные силы предупредили о движении БпЛА мимо Киевского водохранилища, курсом на Вышгород.

19:10. Отбой воздушной тревоги в Киеве. Тревога в части Киевской и Черниговской областях продолжается.

18:45. Воздушные силы предупреждают о БпЛА на Жуляны и Вышгороде с севера.

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18:33. Воздушная тревога в Киеве. Воздушные силы предупредили, что БпЛА идет в направлении столицы.

Инфографика: alerts.in.ua

18:25. Вражеский БпЛА в Черниговской области курсом на Киевскую.

18:07. Российские БпЛА в Запорожской области идут курсом на Марганец Днепропетровской.

17:59. Разведывательный БпЛА врага в Черном море возле Одесской области.

17:52. БпЛА мимо Камышевахи Запорожской области в западном направлении.

17:42. БпЛА мимо Сновска Черниговской области в южном направлении.

15:57. Вражеские БпЛА на Харьков.

15:53. БпЛА в направлении Броваров, предупредили Воздушные силы.

15:44. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

15:40. Воздушные силы сообщили о движении БпЛА с севера курсом на Народичи Житомирской области.

15:20. В Киеве, а также части Киевской, Черниговской и Днепропетровской областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Киева. Также несколько групп БпЛА идут на Кривой Рог.

Перед этим Воздушные силы сообщили о движении скоростных целей на Харьков.

В четверг воздушную тревогу в Киеве объявили уже в третий раз.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 15:25 / Фото: alerts.in.ua

09:25 Взрыв прогремел в Киеве. Также повторные взрывы зафиксировали в Николаеве и Чернигове. В 09:34 объявили отбой угрозы баллистического вооружения.

09:19 В Николаеве прогремел взрыв, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

08:57 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В 09:14 объявили об угрозе баллистики с южного направления.

Инфографика: alerts.in.ua

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о движении дрона на Оболонь и Подол в Киеве. Также зафиксировано БпЛА в Хотяновке Вышгородского района, курс северный.

Инфографика: alerts.in.ua

В Соломенском районе Киева обломки российского дрона во время утренней атаки 15 января попали в 15-этажный жилой дом на уровне технического этажа. В результате удара разрушена стена на площади четырех квадратных метров, без пожара. Пострадавших нет.

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