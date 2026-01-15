В Киеве в четвертый раз за день объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА
В Киеве и области есть угроза российских дронов (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В четверг, 15 января, в Киеве и областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Воздушные силы предупредили о движении БпЛА мимо Киевского водохранилища, курсом на Вышгород.
19:10. Отбой воздушной тревоги в Киеве. Тревога в части Киевской и Черниговской областях продолжается.
18:45. Воздушные силы предупреждают о БпЛА на Жуляны и Вышгороде с севера.
18:33. Воздушная тревога в Киеве. Воздушные силы предупредили, что БпЛА идет в направлении столицы.
18:25. Вражеский БпЛА в Черниговской области курсом на Киевскую.
18:07. Российские БпЛА в Запорожской области идут курсом на Марганец Днепропетровской.
17:59. Разведывательный БпЛА врага в Черном море возле Одесской области.
17:52. БпЛА мимо Камышевахи Запорожской области в западном направлении.
17:42. БпЛА мимо Сновска Черниговской области в южном направлении.
15:57. Вражеские БпЛА на Харьков.
15:53. БпЛА в направлении Броваров, предупредили Воздушные силы.
15:44. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
15:40. Воздушные силы сообщили о движении БпЛА с севера курсом на Народичи Житомирской области.
15:20. В Киеве, а также части Киевской, Черниговской и Днепропетровской областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Киева. Также несколько групп БпЛА идут на Кривой Рог.
Перед этим Воздушные силы сообщили о движении скоростных целей на Харьков.
В четверг воздушную тревогу в Киеве объявили уже в третий раз.
09:25 Взрыв прогремел в Киеве. Также повторные взрывы зафиксировали в Николаеве и Чернигове. В 09:34 объявили отбой угрозы баллистического вооружения.
09:19 В Николаеве прогремел взрыв, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
08:57 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В 09:14 объявили об угрозе баллистики с южного направления.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о движении дрона на Оболонь и Подол в Киеве. Также зафиксировано БпЛА в Хотяновке Вышгородского района, курс северный.
В Соломенском районе Киева обломки российского дрона во время утренней атаки 15 января попали в 15-этажный жилой дом на уровне технического этажа. В результате удара разрушена стена на площади четырех квадратных метров, без пожара. Пострадавших нет.
Утром 15 января Воздушные силы ВСУ предупреждали о российских дронах в Киевской области курсом на Киев. Впоследствии глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе российский дрон попал в многоэтажку.