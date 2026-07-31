Люди укрываются в метро в Киеве во время российского обстрела 30 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киеве)

В Киеве и ряде областей в пятницу, 31 июля, снова объявляли воздушную тревогу — уже третью за день, после утреннего падения обломков БПЛА в Голосеевском районе столицы.

12:50. Отбой тревоги в Киеве.

12:40. В Киеве вновь объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА.

12:20. В Киеве спасатели ликвидировали возгорание сухой травы на общей площади 1200 кв. м в Голосеевском районе после атаки российского БПЛА. Жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС.

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Фото: Управление ГСЧС в Киеве

Фото: Управление ГСЧС в Киеве

Фото: Управление ГСЧС в Киеве

10:56. Виталий Кличко сообщил о возгорании травяного покрова в Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА. Пожар локализован, работы на месте продолжаются.

09:54. В Киеве — отбой тревоги.

09:42. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по российским дронам в столице.

09:35. В Киеве и пригороде слышны взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о дронах в сторону Вышгорода и Оболони.

09:28. Отбой угрозы применения баллистики. В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждают о реактивных БПЛА в направлении Киева.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области.

Тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Карта тревог по состоянию на 09:04 31 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

Ночью войска страны-агрессора России атаковали Украину 255 ударными БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили и обезвредили 195 российских дронов, сообщили Воздушные силы.