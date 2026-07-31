Взрывы в Киеве: в Голосеевском районе возник пожар в результате падения обломков БПЛА, в третий раз за утро объявляли тревогу — фото
Люди укрываются в метро в Киеве во время российского обстрела 30 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киеве)
В Киеве и ряде областей в пятницу, 31 июля, снова объявляли воздушную тревогу — уже третью за день, после утреннего падения обломков БПЛА в Голосеевском районе столицы.
12:50. Отбой тревоги в Киеве.
12:40. В Киеве вновь объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА.
12:20. В Киеве спасатели ликвидировали возгорание сухой травы на общей площади 1200 кв. м в Голосеевском районе после атаки российского БПЛА. Жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС.
10:56. Виталий Кличко сообщил о возгорании травяного покрова в Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА. Пожар локализован, работы на месте продолжаются.
09:54. В Киеве — отбой тревоги.
09:42. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по российским дронам в столице.
09:35. В Киеве и пригороде слышны взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о дронах в сторону Вышгорода и Оболони.
09:28. Отбой угрозы применения баллистики. В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждают о реактивных БПЛА в направлении Киева.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области.
Тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Ночью войска страны-агрессора России атаковали Украину 255 ударными БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили и обезвредили 195 российских дронов, сообщили Воздушные силы.