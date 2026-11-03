В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света

Во вторник, 3 ноября, в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях по команде Укрэнерго ввели аварийные отключения электроэнергии . Об этом сообщила компания ДТЭК.

Во время экстренных отключений графики не действуют.

2 ноября в Укрэнерго сообщили, что в течение суток РФ продолжала атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В результате этого по состоянию на утро в ряде регионов произошли новые отключения электроэнергии. В частности, перебои с электроснабжением были зафиксированы в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях.

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В Киеве и Киевской области утром в понедельник, 2 ноября, вводились экстренные отключения света.

1 ноября в Киеве также действовали аварийные отключения. В ДТЭК сообщали, что ситуация в энергосистеме столичного региона осложнилась, в частности, из-за повторного удара РФ по ТЭЦ 30 октября, а также вследствие предыдущих обстрелов.